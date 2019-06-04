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В Омске у автодороги обнаружен разлагающийся труп

В Омске у одного из участков Красноярской автодороги 3 июня примерно в 15:00 обнаружен мужской труп со следами разложения. Личность погибшего устанавливается.
В Омске у автодороги обнаружен разлагающийся труп

Разлагающееся тело заметили в кювете возле проезжей части. Труп доставили в морг, где судмедэксперты займутся определением причин смерти мужчины и выяснением, как давно наступил летальный исход.

Правоохранители Омска проводят следственные мероприятия, направленные на установление личности погибшего.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:29

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