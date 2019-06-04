В Омске у автодороги обнаружен разлагающийся труп
В Омске у одного из участков Красноярской автодороги 3 июня примерно в 15:00 обнаружен мужской труп со следами разложения. Личность погибшего устанавливается.
Разлагающееся тело заметили в кювете возле проезжей части. Труп доставили в морг, где судмедэксперты займутся определением причин смерти мужчины и выяснением, как давно наступил летальный исход.
Правоохранители Омска проводят следственные мероприятия, направленные на установление личности погибшего.
Разлагающееся тело заметили в кювете возле проезжей части. Труп доставили в морг, где судмедэксперты займутся определением причин смерти мужчины и выяснением, как давно наступил летальный исход.
Правоохранители Омска проводят следственные мероприятия, направленные на установление личности погибшего.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:29