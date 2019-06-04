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Катя Колисниченко о сестре Юлии: «Я думала, что у нее послеродовая депрессия, предлагала помочь»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко призналась, что ее сестра-близняшка Юлия Салибекова по-прежнему не хочет идти с ней на контакт. По словам будущей мамочки, она до последнего думала, что у родственницы послеродовая депрессия и даже предлагала ей свою помощь.

Катя Колисниченко о сестре Юлии: «Я думала, что у нее послеродовая депрессия, предлагала помочь»

На днях в Сети появилось очередное интервью с беременной Катей Колисниченко, в котором она рассказала, как на данный момент общается с сестрой, а также приедет ли Юлия к ней на выписку из роддома.

Как утверждает звезда «Дома-2», семейство Салибековых не сможет посетить ее выписку, так как в это период они вероятней всего уже будут находиться на отдыхе.

«Приедут – классно, нет – ну и ладно. Порчу наводить не буду», - отметила Екатерина.

Оказывается, что сестрам до сих пор так и не удалось примириться, потому что Юлия очень обиделась на родственницу. По словам Колисниченко, она несколько раз писала Салибековой, говорила ей о том, что очень любит ее, поэтому не хочет ссориться, однако многодетная мамочки по-прежнему сурово настроена по отношению к Кате.

Катя Колисниченко о сестре Юлии: «Я думала, что у нее послеродовая депрессия, предлагала помочь»

Юлия отдавала сестре некоторые вещи и коляску для ребенка, которые Катя с удовольствием приняла, однако все остальное будущая мамочка не намерена забирать, так как видит негатив со стороны родственницы.

«Я думала, что у нее депрессия, предлагала помочь, лишь бы не отталкивала», - призналась Колисниченко.

К слову, также Катя указала на то, что таких сложных отношений, как сейчас, у них с сестрой еще никогда не было, пишет Dom2Life.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:49

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