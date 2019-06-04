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Ученые научились получать электричество из падающего снега

Ученые из Калифорнийского университета, который находится в Лос-Анжелесе, научились добывать электричество из падающего снега. Это возможно благодаря трибоэлектрическому эффекту.
Ученые научились получать электричество из падающего снега

В данный момент специалистам удалось получить всего 40 микроампер электричества, чего не хватить даже на светодиодную лампочку, но технология весьма перспективная. Созданное устройство работает благодаря трибоэлектрическому эффекту, который позволяет собирать энергию, образованную в результате трения снежинок.

Дело в том, что снег имеет положительный заряд. В свою очередь специальная силиконовая поверхность, к которой присоединён электропроводимый материал, имеет негативный заряд. При воздействии снежинок на спецповерхность образуется небольшой электрический заряд. Он собирается с помощью уникального пластика и направляется в конденсатор.

В данный момент технология находится на начальной стадии разработки, но ученые очень оптимистичны и верят, что им удастся создать необходимый материал с достаточной энергоемкостью. В перспективе применение этого способа получения электроэнергии можно соединить с солнечными батареями, что позволит избежать утерь продуктивности во время снежных бурь.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:17

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