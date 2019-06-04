Российские ученые разработали органический катод для аккумуляторов





Команда исследователей, возглавляемая профессором Сколтеха Павлом Трошиным, взяла за основу соединения полифениламинового ряда. Данный материал относится к одному из самых перспективных видов органических компонентов, возможных к применению в металл-ионных батареях и обладающих эффективными рабочими характеристиками. Такие катоды отличаются высоким потенциалом разряда, прекрасной стабильностью во время циклирования и способностью функционировать в условиях скоростной зарядки, но широкому использованию данных полимеров на рынке мешает их низкая удельная емкость.Российские ученые решили создать новые макромолекулы с потенциально повышенной энергоемкостью. Полученный материал превосходно себя зарекомендовал при плотности тока до 200 С (полная разрядка и зарядка батареи за 18 секунд). На основе новинки специалистам, кроме литиевых аккумуляторов, удалось собрать калий- и натрий-ионные ячейки.Как отметил Филипп Обрезков, один из авторов исследования, описанного на страницах журнала Material Chemistry A, результаты работы свидетельствуют о перспективности применения «органики» в роли катодов для «скоростных» металл-ионных батарей. Дальнейшее развитие проекта позволит создать инновационные высокоэффективные аккумуляторные материалы для портативных аппаратов и электромобилей.