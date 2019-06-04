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Российские ученые разработали органический катод для аккумуляторов

Группе ученых из ряда российских научных учреждений удалось разработать замену литий-ионным батареям. Специалисты предлагают использовать в быстро заряжающихся аккумуляторах органический катод.
Российские ученые разработали органический катод для аккумуляторов

Команда исследователей, возглавляемая профессором Сколтеха Павлом Трошиным, взяла за основу соединения полифениламинового ряда. Данный материал относится к одному из самых перспективных видов органических компонентов, возможных к применению в металл-ионных батареях и обладающих эффективными рабочими характеристиками. Такие катоды отличаются высоким потенциалом разряда, прекрасной стабильностью во время циклирования и способностью функционировать в условиях скоростной зарядки, но широкому использованию данных полимеров на рынке мешает их низкая удельная емкость.

Российские ученые решили создать новые макромолекулы с потенциально повышенной энергоемкостью. Полученный материал превосходно себя зарекомендовал при плотности тока до 200 С (полная разрядка и зарядка батареи за 18 секунд). На основе новинки специалистам, кроме литиевых аккумуляторов, удалось собрать калий- и натрий-ионные ячейки.

Как отметил Филипп Обрезков, один из авторов исследования, описанного на страницах журнала Material Chemistry A, результаты работы свидетельствуют о перспективности применения «органики» в роли катодов для «скоростных» металл-ионных батарей. Дальнейшее развитие проекта позволит создать инновационные высокоэффективные аккумуляторные материалы для портативных аппаратов и электромобилей.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:07

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