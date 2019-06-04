Объявившие о расставании Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхали на Кипре

Не так давно Собчак и Виторган официально объявили о том, что больше не живут вместе, однако продолжают поддерживать хорошие отношения, так как воспитывают общего наследника Платона. Пока неизвестно, развелись ли Ксения и Максим или все еще являются супругами, однако на днях стало понятно, что они вместе посетили масштабное мероприятие, которое прошло на острове, расположенном в восточной части Средиземного моря.Выяснилось, что на Кипр прибыла американская исполнительница с итальянскими корнями Лаура Перголицци, или, как ее все привыкли называть, LP. Отметим, что певица очень известна на весь мир, ведь она является автором некоторых песен Рианны, Шер, Кристины Агилеры и так далее.Именно это необыкновенное мероприятие на днях посетил Виторган со своей еще законной женой. Правда, судя по ракурсу Stories парочки можно с уверенностью сказать о том, что Максим и Ксения наслаждались исполнением LP за отдельными столиками.После выступления Перголицци актер пошел купаться в бассейне с приятелями, а тележурналистка продолжила наслаждаться атмосферой в ресторане.На следующий день, невзирая на конспирацию Ксении, фанаты обратили внимание на то, что Максим и экс-телеведущая «Дома-2» вместе принимают солнечные ванны, лежа на шезлонгах под пальмами.