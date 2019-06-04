Физики нашли способ «спасти» знаменитого кота Шредингера





Представители Йельского университета, судя по всему, смогли решить одну из главных задач квантовой физики последних десятилетий – поиск способа «спасти» кота Шредингера. Это животное из знаменитого мысленного эксперимента, давшего начало данному направлению этой науки. Его еще в 1935 году предложил Эрвин Шредингер. Ученый предположил, что если разместить в помещении кота и механизм, выпускающий яд, что происходит после разложения атома, а это может случится в любой секунду, то окажется, что животное в каждый момент времени будет одновременно живым и мертвым для того, кто не может наблюдать за экспериментом.Данный парадокс и породил квантовую физику. Американцы нашли способ «спасти» данного кота. Для этого они наблюдали за сверхпроводящим кубитовом, он способен хранить в себя сразу два заряда – 0 и 1. В итоге одна его сторона излучает свет, а вторая всегда темная. Наблюдение показало, что незадолго до квантового перехода первая начинает менять интенсивность излучения, а только потом переходит во вторую.Ученые сравнили это с извержением вулкана. Его невозможно предсказать в долгосрочной перспективе, но о нем можно узнать незадолго до события.