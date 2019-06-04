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Физики нашли способ «спасти» знаменитого кота Шредингера

Американские физики смогли найти способ «спасти» знаменитого кота Шредингера. Специалисты узнали об методе, позволяющем им предугадать предстоящий квантовый переход незадолго до его наступления, но период наблюдения очень короткий.
Физики нашли способ «спасти» знаменитого кота Шредингера

Представители Йельского университета, судя по всему, смогли решить одну из главных задач квантовой физики последних десятилетий – поиск способа «спасти» кота Шредингера. Это животное из знаменитого мысленного эксперимента, давшего начало данному направлению этой науки. Его еще в 1935 году предложил Эрвин Шредингер. Ученый предположил, что если разместить в помещении кота и механизм, выпускающий яд, что происходит после разложения атома, а это может случится в любой секунду, то окажется, что животное в каждый момент времени будет одновременно живым и мертвым для того, кто не может наблюдать за экспериментом.

Данный парадокс и породил квантовую физику. Американцы нашли способ «спасти» данного кота. Для этого они наблюдали за сверхпроводящим кубитовом, он способен хранить в себя сразу два заряда – 0 и 1. В итоге одна его сторона излучает свет, а вторая всегда темная. Наблюдение показало, что незадолго до квантового перехода первая начинает менять интенсивность излучения, а только потом переходит во вторую.

Ученые сравнили это с извержением вулкана. Его невозможно предсказать в долгосрочной перспективе, но о нем можно узнать незадолго до события.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:57

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