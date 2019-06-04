Ученые: Красный лук способен противостоять болезненным новообразованиям





В овоще содержится экстракт лукового кверцетина, который нейтрализует свободные радикалы. Последние в свою очередь негативно влияют на структуру человеческого ДНК. Ученые подчеркнули, что более полезным является именно красный лук, поскольку в нем еще имеется антоцианы – элементы, позволяющие улучшить воздействие кверцетина на организм.Систематическое употребление лука снижает риск воспалительных процессов, а также способствует укреплению иммунной системы. Его можно кушать в целях профилактики заболеваний. Однако в случае серьезной болезни лучше обратиться к врачу, который определит причину недуга и назначит оптимальное лечение. Стоит помнить, что самолечение может привести к плачевным последствиям.