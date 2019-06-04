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Дэвид Линч впервые получит почетный «Оскар»

Дэвид Линч впервые станет обладателем почетного «Оскара». В Совете Американской академии киноискусств проголосовали за вручение выдающемуся режиссеру награды за вклад в кинематограф на три месяца раньше.
Дэвид Линч впервые получит почетный «Оскар»

Соответствующее уведомление обнародовано на официальном портале организации. Сообщается, что Линчу вручат статуэтку 27 октября в рамках мероприятия, которое состоится в Лос-Анджелесе на площадке Hollywood and Highland Center. Подобными «наградами Академии» отмечают людей, всецело посвятивших себя творчеству и внесших особый вклад в область кинематографии и другие сферы.

Кроме Линча, считающегося представителем независимого кино, почетный «Оскар» вручат Лине Вертмюллер за работу «Семь красоток», а также актеру Уэсу Стьюди за «Последнего из могикан» и актрисе Джине Дэвис за индивидуальный вклад в гуманитарные вопросы.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:34

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