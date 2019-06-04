64-летняя жена Гогена Солнцева Катя Терешкович превратила квартиру в притон
Пожилая супруга экс-участника телестройки «Дом-2» Гогена Солнцева – бизнесвумен Екатерина Терешкович превратила собственное жилище в притон. По словам шоумена, не так давно он обнаружил, что у него пропало несколько ценных вещей.
Ни для кого не является секретом, что в последнее время Солнцев куда активней жалуется журналистам и поклонникам на свою 64-летнюю избранницу. К примеру, не так давно Гоген сообщил, что у Екатерины имеются очень серьезные проблемы с горячительными напитками, отказаться от которых ей не помогли даже врачи одной элитной клиники.
Чуть позже звезда «Дома-2» признался, что Терешкович ежедневно избивает его, и он попросту не знает, как бороться с приступами агрессии пенсионерки. Сейчас же Солнцев настаивает на том, что его жизнь понемногу начала напоминать ему «ад», а все потому, что квартира, в которой он живет с Екатериной, превратилась в притон.
По словам Гогена, в пристанище для «социально запущенных личностей» его жилище превратила жена-пенсионерка.
Оказывается, что сначала Терешкович употребляла спиртные напитки со своими приятельницами, однако потом начала приводить домой людей, которых встречала на улице – «бомжей». В итоге Гогену приходилось вызывать правоохранительные органы, чтобы те помогли ему выгнать «собутыльников» своей супруги, пишет 7d.org.
Ни для кого не является секретом, что в последнее время Солнцев куда активней жалуется журналистам и поклонникам на свою 64-летнюю избранницу. К примеру, не так давно Гоген сообщил, что у Екатерины имеются очень серьезные проблемы с горячительными напитками, отказаться от которых ей не помогли даже врачи одной элитной клиники.
Чуть позже звезда «Дома-2» признался, что Терешкович ежедневно избивает его, и он попросту не знает, как бороться с приступами агрессии пенсионерки. Сейчас же Солнцев настаивает на том, что его жизнь понемногу начала напоминать ему «ад», а все потому, что квартира, в которой он живет с Екатериной, превратилась в притон.
По словам Гогена, в пристанище для «социально запущенных личностей» его жилище превратила жена-пенсионерка.
«Что мне пришлось пережить за последние несколько месяцев – словами не передать! Каждое возвращение домой становилось для меня сюрпризом…», - признался Солнцев репортерам.
Оказывается, что сначала Терешкович употребляла спиртные напитки со своими приятельницами, однако потом начала приводить домой людей, которых встречала на улице – «бомжей». В итоге Гогену приходилось вызывать правоохранительные органы, чтобы те помогли ему выгнать «собутыльников» своей супруги, пишет 7d.org.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:58