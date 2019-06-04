Jay-Z стал первым в истории рэпером-миллиардером

Авторитетное издание выпустило 3 июня большую статью, посвященную Jay-Z. В ней сообщается, что Шон Картер, это настоящее имя артиста, стал первым в истории рэпером-миллиардером. Forbes провел изучение состояния звезды и выяснил, от каких видов деятельности он получает больше всего прибыли.Примечательно, что музыка приносит Jay-Z не так много денег. Первую строчку по доходам артиста занимает Armand be Brignac, марка шампанского, ее оценивают в 310 млн долларов. Вторая группа – наличные средства, деньги на счетах в банке и инвестиции, данную категорию эксперты оценили в 220 млн. 70 млн из них приходятся на акции Uber. Тройку видов деятельности рэпера по доходности замыкает другая алкогольная марка – коньяк D’Ussé, он приносит ему 100 млн.Музыкальный бизнес Jay-Z в общем зарабатывает 250 млн долларов. 100 млн из них приходятся на стриминговый сервис Tidal, 75 млн – на лейбл Roc Nation, и еще 75 млн – на продажи собственной музыки. Также у супруга Бейонсе имеются произведения искусства на сумму 70 млн и недвижимость стоимостью 50 млн.Forbes не забыл и про двух других рэперов, имеющих самое большое после Jay-Z состояние: Puff Daddy (820 млн) и Dr. Dre (770 млн).