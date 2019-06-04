Команда Зеленского обсудит стратегию «возвращения Крыма» в Брюсселе





У Зеленского Крым называют «украинской территорией» и поддерживают введение санкций против РФ, включая людей, привлеченных к войне на востоке соседнего государства. Как отметила Мендель на брифинге в Киеве, у президента на 4-5 июня запланирован первый визит в Брюссель, где он намерен проконсультироваться с высокопоставленными лицами НАТО и ЕС по «стратегии возвращения полуострова в состав Украины».Конкретные шаги Зеленского в данном направлении его пресс-секретарь не озвучила, но подчеркнула, администрация лидера страны не забыла о Крыме. На сегодня ведутся наработки определенного решения по этому вопросу, и у президента не хотят преждевременно выносить на суд общественности свои планы.