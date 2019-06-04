Рустам Солнцев о фанатах Ольги Бузовой: «Нищие, злые, обездоленные люди, которые слаще морковки ничего не ели»
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев высказался в адрес многомиллионной армии поклонников новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой. Шоумен назвал фанатов поющей телеведущей не только нищими и злыми, но и «обездоленными» людьми.
Нужно сказать, что скандал, который разгорелся в социальных сетях после презентации Ксенией Собчак нового выпуска собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» с каждым днем продолжает набирать новые обороты. По большей части это связано с тем, что Бузова по-прежнему утверждает, что намерена отдавать все приобретенные вещи модному дому «Balenciaga» из-за нелицеприятных высказываний их креативного директора Демны Гвасалия.
Отметим, что поклонники Ольги продолжают активно поддерживать свою любимицу и буквально забросали грузинского кутюрье негативными комментариями и сообщениями. По всей видимости, это не совсем понравилось Рустаму Солнцеву, после чего он решил вмешаться в конфликт между Бузовой и Собчак.
У себя на страничке в Instagram Солнцев заявил, что на месте больших брендов никогда бы не связывался с телеведущей проекта «Дом-2», так как считает, что Бузова может компрометировать их. Не оставил без внимания Рустам и фанатов Ольги, у которых, по его мнению, «в голове лишь страшная ненависть», сообщает 7d.org.
Нужно сказать, что скандал, который разгорелся в социальных сетях после презентации Ксенией Собчак нового выпуска собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» с каждым днем продолжает набирать новые обороты. По большей части это связано с тем, что Бузова по-прежнему утверждает, что намерена отдавать все приобретенные вещи модному дому «Balenciaga» из-за нелицеприятных высказываний их креативного директора Демны Гвасалия.
Отметим, что поклонники Ольги продолжают активно поддерживать свою любимицу и буквально забросали грузинского кутюрье негативными комментариями и сообщениями. По всей видимости, это не совсем понравилось Рустаму Солнцеву, после чего он решил вмешаться в конфликт между Бузовой и Собчак.
У себя на страничке в Instagram Солнцев заявил, что на месте больших брендов никогда бы не связывался с телеведущей проекта «Дом-2», так как считает, что Бузова может компрометировать их. Не оставил без внимания Рустам и фанатов Ольги, у которых, по его мнению, «в голове лишь страшная ненависть», сообщает 7d.org.
«Ее аудитория – это нищие, злые, обездоленные люди, которые слаще морковки ничего в жизни не ели», - заявил звезда «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:57