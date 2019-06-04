Пропавший отец актера Ильи Оболонкова оказался самозванцем





В семье звезды российских сериалов Ильи Оболонкова 18 лет назад произошло несчастье: без вести пропал отец актера Юрий. Поиски правоохранителей оказались безрезультатными, а экстрасенс, к которой обратилась мать артиста Татьяна, заявила, что мужчины нет среди живых.Однако недавно мать знаменитости начала видеть во снах мужа и по странному совпадению в этот момент познакомилась с Ларисой Червовой, работающей риелтором. Новая приятельница рассказала, что в приюте для бездомных живет человек, похожий на Юрия, но он страдает амнезией.Илья Оболонков разыскал этого мужчину. Хотя Юрий и сильно постарел за долгие годы, но супруга его сразу узнала. Несмотря на это, в поведении нашедшегося родителя Илья Оболонков заметил некоторые особенности, которые не были характерны для его родного отца. Тогда актер тайком провел генетическую экспертизу на установление отцовства. В эфире телепередачи «На самом деле» ведущий объявил результаты ДНК-теста, которые свидетельствовали, что мужчина, найденный в приюте, вовсе не является отцом знаменитости.Правда выяснилась, когда на полиграфе проверили Ларису Червову. Оказалось, что агент по недвижимости и «бывший бездомный» на самом деле состоят в браке. Они сговорились ради наживы. Илья Оболонков предположил, что аферисты хотели претендовать на дачу стоимостью два миллиона рублей.