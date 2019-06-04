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Пропавший отец актера Ильи Оболонкова оказался самозванцем

Героем очередного выпуска ток-шоу «На самом деле» стал известный актер Илья Оболонков. Он пришел в студию, чтобы выяснить правду о своем отце, который бесследно пропал около 20 лет назад, а теперь нашелся. В эфире телепередачи выяснилось, что человек, выдававший себя за отца кинозвезды, оказался самозванцем.


Пропавший отец актера Ильи Оболонкова оказался самозванцем

В семье звезды российских сериалов Ильи Оболонкова 18 лет назад произошло несчастье: без вести пропал отец актера Юрий. Поиски правоохранителей оказались безрезультатными, а экстрасенс, к которой обратилась мать артиста Татьяна, заявила, что мужчины нет среди живых.

Однако недавно мать знаменитости начала видеть во снах мужа и по странному совпадению в этот момент познакомилась с Ларисой Червовой, работающей риелтором. Новая приятельница рассказала, что в приюте для бездомных живет человек, похожий на Юрия, но он страдает амнезией.

Илья Оболонков разыскал этого мужчину. Хотя Юрий и сильно постарел за долгие годы, но супруга его сразу узнала. Несмотря на это, в поведении нашедшегося родителя Илья Оболонков заметил некоторые особенности, которые не были характерны для его родного отца. Тогда актер тайком провел генетическую экспертизу на установление отцовства. В эфире телепередачи «На самом деле» ведущий объявил результаты ДНК-теста, которые свидетельствовали, что мужчина, найденный в приюте, вовсе не является отцом знаменитости.

Пропавший отец актера Ильи Оболонкова оказался самозванцем

Правда выяснилась, когда на полиграфе проверили Ларису Червову. Оказалось, что агент по недвижимости и «бывший бездомный» на самом деле состоят в браке. Они сговорились ради наживы. Илья Оболонков предположил, что аферисты хотели претендовать на дачу стоимостью два миллиона рублей.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:57

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