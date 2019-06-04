Прием антидепрессантов увеличивает риск переломов бедра у пожилых людей





Для лечения депрессий, старческого слабоумия и других расстройств пожилым людям традиционно выписываются психотропные препараты, воздействующие на настроение и степень осознанности.Результаты научной работы ученых из Австралии показали, что в целом риск падений и переломов возрастает при приеме психотропных лекарственных средств для терапии депрессии, опиоидных веществ, противоэпилептических медикаментов, бензодиазепинов для ослабления тревожности, а также антипсихотических препаратов, применяемых обычно для лечения биполярных нарушений и шизофрении. В том случае, если пациент принимает одновременно несколько таких лекарств, то опасность упасть и получить перелом бедра возрастает для него в пятикратном размере.Для того, чтобы минимизировать риск падения и перелома, эксперты рекомендуют сокращать дозировку лекарств и вести активный образ жизни. Однако авторы научной работы обращают внимание, что любые вмешательства в процесс терапии крайне важно обсудить с лечащим врачом, а не заниматься самолечением.