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Прием антидепрессантов увеличивает риск переломов бедра у пожилых людей

Австралийские ученые в результате проведенного исследования выяснили, что люди в пожилом возрасте, принимающие антидепрессанты, в два раза чаще подвержены переломам бедра вследствие падений. Риск травм увеличивается примерно в такой же степени, если человек принимает препараты для облегчения боли, относящиеся к опиоидам.


Прием антидепрессантов увеличивает риск переломов бедра у пожилых людей

Для лечения депрессий, старческого слабоумия и других расстройств пожилым людям традиционно выписываются психотропные препараты, воздействующие на настроение и степень осознанности.

Результаты научной работы ученых из Австралии показали, что в целом риск падений и переломов возрастает при приеме психотропных лекарственных средств для терапии депрессии, опиоидных веществ, противоэпилептических медикаментов, бензодиазепинов для ослабления тревожности, а также антипсихотических препаратов, применяемых обычно для лечения биполярных нарушений и шизофрении. В том случае, если пациент принимает одновременно несколько таких лекарств, то опасность упасть и получить перелом бедра возрастает для него в пятикратном размере.

Прием антидепрессантов увеличивает риск переломов бедра у пожилых людей

Для того, чтобы минимизировать риск падения и перелома, эксперты рекомендуют сокращать дозировку лекарств и вести активный образ жизни. Однако авторы научной работы обращают внимание, что любые вмешательства в процесс терапии крайне важно обсудить с лечащим врачом, а не заниматься самолечением.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:50

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