В ESO показали бинарный астероид, пролетевший мимо Земли





Бинарный астероид 1999 KW4 обитает во внутренних участках Солнечной системы и является одним из достаточно редких аналогичных небесных тел. Исследователи смогли сделать подробные фото уникального объекта, поскольку в конце минувшей недели он пролетел над Землей на дистанции в 5,2 миллиона километров, передвигаясь со скоростью в 70 тысяч километров в час.Хотя 1999 KW4 и входит в класс потенциально опасных астероидов, в настоящее время считается, что риск его столкновения с планетой минимален. Однако ученые признают, что у них недостаточно информации о таких параметрах небесного тела, как масса, размеры и точная форма. Изучив снимки двойного астероида, эксперты намерены получить больше данных о его характеристиках.Исследование 1999 KW4 представляет интерес для астрономов еще и потому, что он напоминает астероид Дидим, представляющий для Земли еще большую угрозу.По словам сотрудника ESO Оливье Эно, фотографии с телескопа VLTвместе со сведениями с других оптических приборов, имеют огромное значение для разработки мероприятий, которые позволят предотвратить столкновение астероида с нашей планетой. Эксперты прогнозируют, что в следующий раз 1999 KW4 приблизится к Земле в 2036 году, при этом расстояние между небесными телами будет еще меньшим - 2,3 миллиона километров.