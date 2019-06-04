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В ESO показали бинарный астероид, пролетевший мимо Земли

Астрономы из Европейской южной обсерватории в Чили (ESO) получили с помощью телескопа VLT детальные фотографии бинароного астероида, пролетевшего на близком расстоянии от Земли в минувшую субботу. Снимки небесного тела размещены на официальном сайте научной организации.


В ESO показали бинарный астероид, пролетевший мимо Земли

Бинарный астероид 1999 KW4 обитает во внутренних участках Солнечной системы и является одним из достаточно редких аналогичных небесных тел. Исследователи смогли сделать подробные фото уникального объекта, поскольку в конце минувшей недели он пролетел над Землей на дистанции в 5,2 миллиона километров, передвигаясь со скоростью в 70 тысяч километров в час.

Хотя 1999 KW4 и входит в класс потенциально опасных астероидов, в настоящее время считается, что риск его столкновения с планетой минимален. Однако ученые признают, что у них недостаточно информации о таких параметрах небесного тела, как масса, размеры и точная форма. Изучив снимки двойного астероида, эксперты намерены получить больше данных о его характеристиках.
Исследование 1999 KW4 представляет интерес для астрономов еще и потому, что он напоминает астероид Дидим, представляющий для Земли еще большую угрозу.

В ESO показали бинарный астероид, пролетевший мимо Земли

По словам сотрудника ESO Оливье Эно, фотографии с телескопа VLTвместе со сведениями с других оптических приборов, имеют огромное значение для разработки мероприятий, которые позволят предотвратить столкновение астероида с нашей планетой. Эксперты прогнозируют, что в следующий раз 1999 KW4 приблизится к Земле в 2036 году, при этом расстояние между небесными телами будет еще меньшим - 2,3 миллиона километров.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:35

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