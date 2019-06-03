Легкие травмы головы в детском возрасте повышают риск развития депрессий
Медики объяснили, что легкие травмы головы в детстве могут повышать риск развития депрессий в будущем и других заболеваний. Незначительные ушибы способны вызывать нарушение работы гипофиза под названием гипопитуитаризм.
Гипофиз регулирует выделение гормонов, которые необходимы для нормальной работы человеческого организма. Повреждение этой важной железы ведет к химического дисбалансу, а это чревато развитием хронической усталости, потерей либидо, бесплодием и преждевременным старением.
На сегодняшний день медики научились лучше диагностировать это расстройство и повысили эффективность его лечения. Специалисты рекомендуют родителям обращать внимание на любые повреждения и ушибы у детей и своевременно проводить диагностику во избежание непредвиденных последствий.
Гипофиз регулирует выделение гормонов, которые необходимы для нормальной работы человеческого организма. Повреждение этой важной железы ведет к химического дисбалансу, а это чревато развитием хронической усталости, потерей либидо, бесплодием и преждевременным старением.
На сегодняшний день медики научились лучше диагностировать это расстройство и повысили эффективность его лечения. Специалисты рекомендуют родителям обращать внимание на любые повреждения и ушибы у детей и своевременно проводить диагностику во избежание непредвиденных последствий.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:35