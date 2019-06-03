АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Легкие травмы головы в детском возрасте повышают риск развития депрессий

Медики объяснили, что легкие травмы головы в детстве могут повышать риск развития депрессий в будущем и других заболеваний. Незначительные ушибы способны вызывать нарушение работы гипофиза под названием гипопитуитаризм.

Легкие травмы головы в детском возрасте повышают риск развития депрессий

Гипофиз регулирует выделение гормонов, которые необходимы для нормальной работы человеческого организма. Повреждение этой важной железы ведет к химического дисбалансу, а это чревато развитием хронической усталости, потерей либидо, бесплодием и преждевременным старением.

На сегодняшний день медики научились лучше диагностировать это расстройство и повысили эффективность его лечения. Специалисты рекомендуют родителям обращать внимание на любые повреждения и ушибы у детей и своевременно проводить диагностику во избежание непредвиденных последствий.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители британского шоу талантов
Легкие травмы головы в детском возрасте
"С меня хватит": Светлана Немоляева
Ученые из США рассказали о пользе
Ученые назвали занятия для
Дарья Клюкина решила запеть на зло
Диетологи назвали правильный режим
Американские ученые рассказали о
Линдси Лохан подтвердила факт работы
В бенчмарке Geekbench появился новый
Палеолитическая диета предотвратит
«Я стесняюсь»: Гимнастка Оксана
Невеста Тимати Анастасия Решетова
Эксперты назвали смартфоны, ломающиеся
Ученые разработали уничтожающую опухоли
В Нижнем Новгороде 18-летний парень
Джеймс Кэмерон может вернуть в нового
SEAT опубликовал первый тизер
Ученые: Чистка зубов помогает отложить
Кристина Асмус призвала запретить
Ученые выявили поддающиеся лечению типы
Росздравнадзор: Популярные таблетки от
FAW представил комплектации
ЦБ намерен ввести верификацию
Ксения Алферова продемонстрировала
Вассерман оценил слова военного
Названы 5 лучших смартфонов до 20 000
В Удмуртии годовалый ребенок выпал из
Ученые из Дании развенчали миф о
Оснащение смартфона Huawei Maimang 8
Просмотреть все новости