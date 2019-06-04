Ученые: Пять витаминов помогут избавиться от бессонницы





Витамин E сократил потерю памяти у подопытных крыс, не спавших ночью. Сильнейший оксидант в процессе работы защищает гиппокамп: ту область серого вещества, имеющую большое значение для консолидации память. Потеря сна крайне негативно воздействует на деятельность этой точки. Также следует знать, что витамин D укрепляет не только кости, но и сон. Особенно это сказывается на людях старше 50 и более лет.Витамин C способен улучшать обструктивное апноэ сновидений, уменьшая риск возникновения болезней сердца. Так, аскорбиновая кислота в существенной мере повышает эффективность ночного отдыха. Витамин И12 синхронизирует циркадные ритмы, позитивно воздействуя на бодрствование, а витамин B6 производит элементы, утилизирующие стресс и бессонницу.