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Ученые: Пять витаминов помогут избавиться от бессонницы

Пять полезных витаминов помогут улучшить качество ночных сновидений в случае их применения. Об их воздействии рассказали ученые из США.
Ученые: Пять витаминов помогут избавиться от бессонницы

Витамин E сократил потерю памяти у подопытных крыс, не спавших ночью. Сильнейший оксидант в процессе работы защищает гиппокамп: ту область серого вещества, имеющую большое значение для консолидации память. Потеря сна крайне негативно воздействует на деятельность этой точки. Также следует знать, что витамин D укрепляет не только кости, но и сон. Особенно это сказывается на людях старше 50 и более лет.

Витамин C способен улучшать обструктивное апноэ сновидений, уменьшая риск возникновения болезней сердца. Так, аскорбиновая кислота в существенной мере повышает эффективность ночного отдыха. Витамин И12 синхронизирует циркадные ритмы, позитивно воздействуя на бодрствование, а витамин B6 производит элементы, утилизирующие стресс и бессонницу.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:00

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