Медики рассказали, когда потоотделение указывает на проблемы со здоровьем
Американские медики рассказали о главных причинах потоотделения, которые могут быть связаны с рисками для здоровья. При помощи этих советов можно выявить рак на ранних стадиях, а также диабет и болезни сердца.
Потоотделение выступает естественным механизмом организма, посредством которого можно регулировать температуру тела и охлаждаться. Однако внезапный пот может сигнализировать о встревоженности, а также о надвигающемся сердечном-приступе. Когда процесс идет в паре с головокружением, медики рекомендуют проверить уровень сахара в крови. Если симптом сочетается с болью в груди, это может указывать на серьезные расстройства сердечно-сосудистой системы. При повышенном потоотделении и усталости человек может страдать от инфекции.
Иногда раковая опухоль вызывает потоотделение и покраснение кожи из-за выделения некоторых химических элементов. Лихорадка указывает на вирусную инфекцию, что также сопровождается кашлем.
Потоотделение выступает естественным механизмом организма, посредством которого можно регулировать температуру тела и охлаждаться. Однако внезапный пот может сигнализировать о встревоженности, а также о надвигающемся сердечном-приступе. Когда процесс идет в паре с головокружением, медики рекомендуют проверить уровень сахара в крови. Если симптом сочетается с болью в груди, это может указывать на серьезные расстройства сердечно-сосудистой системы. При повышенном потоотделении и усталости человек может страдать от инфекции.
Иногда раковая опухоль вызывает потоотделение и покраснение кожи из-за выделения некоторых химических элементов. Лихорадка указывает на вирусную инфекцию, что также сопровождается кашлем.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:30