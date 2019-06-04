Медики рассказали, когда потоотделение указывает на проблемы со здоровьем





Потоотделение выступает естественным механизмом организма, посредством которого можно регулировать температуру тела и охлаждаться. Однако внезапный пот может сигнализировать о встревоженности, а также о надвигающемся сердечном-приступе. Когда процесс идет в паре с головокружением, медики рекомендуют проверить уровень сахара в крови. Если симптом сочетается с болью в груди, это может указывать на серьезные расстройства сердечно-сосудистой системы. При повышенном потоотделении и усталости человек может страдать от инфекции.Иногда раковая опухоль вызывает потоотделение и покраснение кожи из-за выделения некоторых химических элементов. Лихорадка указывает на вирусную инфекцию, что также сопровождается кашлем.