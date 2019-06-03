Дарья Клюкина решила запеть на зло Егору Криду

[sup][/sup]Несколько дней назад Дарья Клюкина разместила у себя в Instagram видео, где она под аккомпанемент пианино исполняет песню «Равновесие». Во время пения победительница шоу «Холостяк» самостоятельно играла на данном музыкальном инструменте. Слухи о том, что знаменитость хорошо поет, ходили уже давно, но об этом знали только ее друзья, теперь же она решила продемонстрировать свои навыки 2,6 млн подписчиков в Instagram.Поклонники Дарьи Клюкиной предположили, что звезда не просто так запела именно сейчас. За пару дней до публикации в Сети появилось интервью Егора Крида Юрию Дудю. Там артист рассказал свою версию истории его отношений с победительницей «Холостяка». Певец отметил, что ему действительно понравилась Дарья Клюкина, но так было ровно до того момента, когда он увидел итоговую версию шоу. Артист узнал, что девушка с ним вела себя не так, как с остальными людьми.Фанаты Дарьи Клюкиной уверены, она решила запеть на зло Егору Криду, чтобы доказать ему, что тот ошибся с выбором, но это лишь предположения. Некоторые также допустили, что знаменитость просто рассматривает вариант начала музыкальной карьеры.