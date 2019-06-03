Дарья Клюкина решила запеть на зло Егору Криду
Дарья Клюкина, победительница шоу «Холостяк», показала свои вокальные данные. Поклонники знаменитости предполагают, что девушка решила запеть на зло Егору Криду, который недавно негативно высказался о ней в интервью Юрию Дудю.
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Несколько дней назад Дарья Клюкина разместила у себя в Instagram видео, где она под аккомпанемент пианино исполняет песню «Равновесие». Во время пения победительница шоу «Холостяк» самостоятельно играла на данном музыкальном инструменте. Слухи о том, что знаменитость хорошо поет, ходили уже давно, но об этом знали только ее друзья, теперь же она решила продемонстрировать свои навыки 2,6 млн подписчиков в Instagram.
Поклонники Дарьи Клюкиной предположили, что звезда не просто так запела именно сейчас. За пару дней до публикации в Сети появилось интервью Егора Крида Юрию Дудю. Там артист рассказал свою версию истории его отношений с победительницей «Холостяка». Певец отметил, что ему действительно понравилась Дарья Клюкина, но так было ровно до того момента, когда он увидел итоговую версию шоу. Артист узнал, что девушка с ним вела себя не так, как с остальными людьми.
Фанаты Дарьи Клюкиной уверены, она решила запеть на зло Егору Криду, чтобы доказать ему, что тот ошибся с выбором, но это лишь предположения. Некоторые также допустили, что знаменитость просто рассматривает вариант начала музыкальной карьеры.
Несколько дней назад Дарья Клюкина разместила у себя в Instagram видео, где она под аккомпанемент пианино исполняет песню «Равновесие». Во время пения победительница шоу «Холостяк» самостоятельно играла на данном музыкальном инструменте. Слухи о том, что знаменитость хорошо поет, ходили уже давно, но об этом знали только ее друзья, теперь же она решила продемонстрировать свои навыки 2,6 млн подписчиков в Instagram.
Поклонники Дарьи Клюкиной предположили, что звезда не просто так запела именно сейчас. За пару дней до публикации в Сети появилось интервью Егора Крида Юрию Дудю. Там артист рассказал свою версию истории его отношений с победительницей «Холостяка». Певец отметил, что ему действительно понравилась Дарья Клюкина, но так было ровно до того момента, когда он увидел итоговую версию шоу. Артист узнал, что девушка с ним вела себя не так, как с остальными людьми.
Фанаты Дарьи Клюкиной уверены, она решила запеть на зло Егору Криду, чтобы доказать ему, что тот ошибся с выбором, но это лишь предположения. Некоторые также допустили, что знаменитость просто рассматривает вариант начала музыкальной карьеры.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:47