АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Дарья Клюкина решила запеть на зло Егору Криду

Дарья Клюкина, победительница шоу «Холостяк», показала свои вокальные данные. Поклонники знаменитости предполагают, что девушка решила запеть на зло Егору Криду, который недавно негативно высказался о ней в интервью Юрию Дудю.
Дарья Клюкина решила запеть на зло Егору Криду
[sup][/sup]
Несколько дней назад Дарья Клюкина разместила у себя в Instagram видео, где она под аккомпанемент пианино исполняет песню «Равновесие». Во время пения победительница шоу «Холостяк» самостоятельно играла на данном музыкальном инструменте. Слухи о том, что знаменитость хорошо поет, ходили уже давно, но об этом знали только ее друзья, теперь же она решила продемонстрировать свои навыки 2,6 млн подписчиков в Instagram.

Поклонники Дарьи Клюкиной предположили, что звезда не просто так запела именно сейчас. За пару дней до публикации в Сети появилось интервью Егора Крида Юрию Дудю. Там артист рассказал свою версию истории его отношений с победительницей «Холостяка». Певец отметил, что ему действительно понравилась Дарья Клюкина, но так было ровно до того момента, когда он увидел итоговую версию шоу. Артист узнал, что девушка с ним вела себя не так, как с остальными людьми.

Фанаты Дарьи Клюкиной уверены, она решила запеть на зло Егору Криду, чтобы доказать ему, что тот ошибся с выбором, но это лишь предположения. Некоторые также допустили, что знаменитость просто рассматривает вариант начала музыкальной карьеры.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"С меня хватит": Светлана Немоляева
Ученые из США рассказали о пользе
Ученые назвали занятия для
Дарья Клюкина решила запеть на зло
Диетологи назвали правильный режим
Американские ученые рассказали о
Линдси Лохан подтвердила факт работы
В бенчмарке Geekbench появился новый
Палеолитическая диета предотвратит
«Я стесняюсь»: Гимнастка Оксана
Невеста Тимати Анастасия Решетова
Эксперты назвали смартфоны, ломающиеся
Ученые разработали уничтожающую опухоли
В Нижнем Новгороде 18-летний парень
Джеймс Кэмерон может вернуть в нового
SEAT опубликовал первый тизер
Ученые: Чистка зубов помогает отложить
Кристина Асмус призвала запретить
Ученые выявили поддающиеся лечению типы
Росздравнадзор: Популярные таблетки от
FAW представил комплектации
ЦБ намерен ввести верификацию
Ксения Алферова продемонстрировала
Вассерман оценил слова военного
Названы 5 лучших смартфонов до 20 000
В Удмуртии годовалый ребенок выпал из
Ученые из Дании развенчали миф о
Оснащение смартфона Huawei Maimang 8
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов
Ученые: Комбинация клетчатки и
Просмотреть все новости