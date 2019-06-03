АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Диетологи назвали правильный режим питания для женщин, помогающий сохранить молодость

Британские эксперты рассказали о правильном режиме питания для сохранения женщинами молодости. В частности, необходимая диета поможет облегчить менопаузу и снизить риск слабоумия.
Диетологи назвали правильный режим питания для женщин, помогающий сохранить молодость

Врачи-диетологи отметили, что из рациона нельзя исключать сложные углеводы, поскольку это приводит к заболеваниям кишечника. Женщинам рекомендуется включать в недельный рацион не менее 30 продуктов растительного происхождения, что поможет наладить работу пищеварительного тракта. Овощи и фрукты на завтрак помогают усвоить больше питательных веществ. В частности, эксперты советуют обратить внимание на свежевыжатый сок, смузи и салат. Чтобы снизить скачки сахара в крови следует отказаться от диетических и обезжиренных продуктов, а также не злоупотреблять фруктами.

Дешевые витамины могут нести вред организму и плохо усваиваются, поскольку изготовлены из синтетических компонентов. Медики рекомендуют принимать такие препараты под наблюдением врача, чтобы не вызвать перенасыщения. Советник по питанию считает правильным отказ от рафинированного растительного масла, поскольку под воздействием высоких температур его структура меняется.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали правильный режим
Американские ученые рассказали о
Линдси Лохан подтвердила факт работы
В бенчмарке Geekbench появился новый
Палеолитическая диета предотвратит
«Я стесняюсь»: Гимнастка Оксана
Невеста Тимати Анастасия Решетова
Эксперты назвали смартфоны, ломающиеся
Ученые разработали уничтожающую опухоли
В Нижнем Новгороде 18-летний парень
Джеймс Кэмерон может вернуть в нового
SEAT опубликовал первый тизер
Ученые: Чистка зубов помогает отложить
Кристина Асмус призвала запретить
Ученые выявили поддающиеся лечению типы
Росздравнадзор: Популярные таблетки от
FAW представил комплектации
ЦБ намерен ввести верификацию
Ксения Алферова продемонстрировала
Вассерман оценил слова военного
Названы 5 лучших смартфонов до 20 000
В Удмуртии годовалый ребенок выпал из
Ученые из Дании развенчали миф о
Оснащение смартфона Huawei Maimang 8
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов
Ученые: Комбинация клетчатки и
Влад Соколовский вспомнил о годовщине
Fly выпустила бюджетный смартфона Life
Катерина Шпица пожаловалась на
После полета на МКС космонавты начали
Просмотреть все новости