Диетологи назвали правильный режим питания для женщин, помогающий сохранить молодость





Врачи-диетологи отметили, что из рациона нельзя исключать сложные углеводы, поскольку это приводит к заболеваниям кишечника. Женщинам рекомендуется включать в недельный рацион не менее 30 продуктов растительного происхождения, что поможет наладить работу пищеварительного тракта. Овощи и фрукты на завтрак помогают усвоить больше питательных веществ. В частности, эксперты советуют обратить внимание на свежевыжатый сок, смузи и салат. Чтобы снизить скачки сахара в крови следует отказаться от диетических и обезжиренных продуктов, а также не злоупотреблять фруктами.Дешевые витамины могут нести вред организму и плохо усваиваются, поскольку изготовлены из синтетических компонентов. Медики рекомендуют принимать такие препараты под наблюдением врача, чтобы не вызвать перенасыщения. Советник по питанию считает правильным отказ от рафинированного растительного масла, поскольку под воздействием высоких температур его структура меняется.