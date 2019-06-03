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В бенчмарке Geekbench появился новый смартфон Samsung Galaxy S Active

Получивший кодовое значение SM-G889F смартфон Samsung появился в бенчмарке Geekbench. В Сети предположили, что под таким шифром разработчики скрывают аппарат Galaxy S Active.
В бенчмарке Geekbench появился новый смартфон Samsung Galaxy S Active

Новинка от южнокорейского производителя обладает процессором Exynos 9810 на восемь ядер с графикой Mali G72MP18. Согласно тестированию, Galaxy S Active получил также 4 Гб оперативной памяти и программную платформу Android 9.0. Неофициальная информация гласит, что смартфон имеет 5,2-дюймовый экран Quad HD с фронтальной камерой на 12 Мп.

Официальная презентация новинки ожидается в скором времени. Предполагается, что Samsung Galaxy S Active будут продавать не менее, чем за 500 долларов.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:18

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