В бенчмарке Geekbench появился новый смартфон Samsung Galaxy S Active





Новинка от южнокорейского производителя обладает процессором Exynos 9810 на восемь ядер с графикой Mali G72MP18. Согласно тестированию, Galaxy S Active получил также 4 Гб оперативной памяти и программную платформу Android 9.0. Неофициальная информация гласит, что смартфон имеет 5,2-дюймовый экран Quad HD с фронтальной камерой на 12 Мп.Официальная презентация новинки ожидается в скором времени. Предполагается, что Samsung Galaxy S Active будут продавать не менее, чем за 500 долларов.