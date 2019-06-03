Американские ученые рассказали о вероятной внешности инопланетян
В Университете штата Иллинойс ученые рассказали, что инопланетяне могут иметь вид образований, похожих на пасту. О вероятной внешности живых организмов других планет сообщается в статье издания Live Science.
После изучения жизни микроорганизмов из Мамонтовых горячих источников Йеллоустонского национального парка эксперты обнаружили, что они способны формировать бактериальные маты, имеющие нитчатые волокна. Необычную форму они получили благодаря проточной воде с температурой от 65 до 72 градусов Цельсия. Одноклеточные, живущие в среде, где вода стоячая, образовывают слизистые маты.
Одно волокно - это триллионы сцепленных клеток. Исследования показали: 98% организмов являются представителями вида Sulfurihydrogenibium yellowstonense, эволюционировавшему 2,5 миллиарда лет тому назад, когда кислорода в атмосфере Голубой планеты почти не было.
Бактерии могут быть аналогичными с организмами - жителями других планет. Следы жизни этих организмов могут иметь вид длинных окаменевших отпечатков на камнях. Такие образования указывают на существование инопланетян на Земле в прошлом, заключили светила науки.
После изучения жизни микроорганизмов из Мамонтовых горячих источников Йеллоустонского национального парка эксперты обнаружили, что они способны формировать бактериальные маты, имеющие нитчатые волокна. Необычную форму они получили благодаря проточной воде с температурой от 65 до 72 градусов Цельсия. Одноклеточные, живущие в среде, где вода стоячая, образовывают слизистые маты.
Одно волокно - это триллионы сцепленных клеток. Исследования показали: 98% организмов являются представителями вида Sulfurihydrogenibium yellowstonense, эволюционировавшему 2,5 миллиарда лет тому назад, когда кислорода в атмосфере Голубой планеты почти не было.
Бактерии могут быть аналогичными с организмами - жителями других планет. Следы жизни этих организмов могут иметь вид длинных окаменевших отпечатков на камнях. Такие образования указывают на существование инопланетян на Земле в прошлом, заключили светила науки.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:32