В Нижнем Новгороде 18-летний парень убил прохожего из-за сигарет
Житель Нижнего Новгорода пойдет под суд после избиения до смерти прохожего, причиной чему послужила пачка сигарет. Согласно данным пресс-ведомства СК СК РФ по региону, расследование соответствующего уголовного дела уже завершено.
В отношении 18-летнего нижегородца открыто дело по ч. 4 ст 111 УК РФ. Гражданин обвиняется в действиях, которые впоследствии повлекли за собой смерть пострадавшего. В частности, 24 марта этого года вблизи местной остановки предполагаемый злоумышленник попросил у прохожего дать ему сигарету, а затем самовольно забрал всю пачку. Это послужило причиной конфликта, в результате чего подозреваемый избил оппонента и скрылся. От ряда серьезных травм 33-летний потерпевший скончался на месте инцидента.
Обвиняемый был помещен под стражу и признал собственную вину. Соответствующее дело уже направлено для изучения в суд.
В отношении 18-летнего нижегородца открыто дело по ч. 4 ст 111 УК РФ. Гражданин обвиняется в действиях, которые впоследствии повлекли за собой смерть пострадавшего. В частности, 24 марта этого года вблизи местной остановки предполагаемый злоумышленник попросил у прохожего дать ему сигарету, а затем самовольно забрал всю пачку. Это послужило причиной конфликта, в результате чего подозреваемый избил оппонента и скрылся. От ряда серьезных травм 33-летний потерпевший скончался на месте инцидента.
Обвиняемый был помещен под стражу и признал собственную вину. Соответствующее дело уже направлено для изучения в суд.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:35