В Нижнем Новгороде 18-летний парень убил прохожего из-за сигарет





В отношении 18-летнего нижегородца открыто дело по ч. 4 ст 111 УК РФ. Гражданин обвиняется в действиях, которые впоследствии повлекли за собой смерть пострадавшего. В частности, 24 марта этого года вблизи местной остановки предполагаемый злоумышленник попросил у прохожего дать ему сигарету, а затем самовольно забрал всю пачку. Это послужило причиной конфликта, в результате чего подозреваемый избил оппонента и скрылся. От ряда серьезных травм 33-летний потерпевший скончался на месте инцидента.Обвиняемый был помещен под стражу и признал собственную вину. Соответствующее дело уже направлено для изучения в суд.