АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

В Нижнем Новгороде 18-летний парень убил прохожего из-за сигарет

Житель Нижнего Новгорода пойдет под суд после избиения до смерти прохожего, причиной чему послужила пачка сигарет. Согласно данным пресс-ведомства СК СК РФ по региону, расследование соответствующего уголовного дела уже завершено.
В Нижнем Новгороде 18-летний парень убил прохожего из-за сигарет

В отношении 18-летнего нижегородца открыто дело по ч. 4 ст 111 УК РФ. Гражданин обвиняется в действиях, которые впоследствии повлекли за собой смерть пострадавшего. В частности, 24 марта этого года вблизи местной остановки предполагаемый злоумышленник попросил у прохожего дать ему сигарету, а затем самовольно забрал всю пачку. Это послужило причиной конфликта, в результате чего подозреваемый избил оппонента и скрылся. От ряда серьезных травм 33-летний потерпевший скончался на месте инцидента.

Обвиняемый был помещен под стражу и признал собственную вину. Соответствующее дело уже направлено для изучения в суд.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали правильный режим
Американские ученые рассказали о
Линдси Лохан подтвердила факт работы
В бенчмарке Geekbench появился новый
Палеолитическая диета предотвратит
«Я стесняюсь»: Гимнастка Оксана
Невеста Тимати Анастасия Решетова
Эксперты назвали смартфоны, ломающиеся
Ученые разработали уничтожающую опухоли
В Нижнем Новгороде 18-летний парень
Джеймс Кэмерон может вернуть в нового
SEAT опубликовал первый тизер
Ученые: Чистка зубов помогает отложить
Кристина Асмус призвала запретить
Ученые выявили поддающиеся лечению типы
Росздравнадзор: Популярные таблетки от
FAW представил комплектации
ЦБ намерен ввести верификацию
Ксения Алферова продемонстрировала
Вассерман оценил слова военного
Названы 5 лучших смартфонов до 20 000
В Удмуртии годовалый ребенок выпал из
Ученые из Дании развенчали миф о
Оснащение смартфона Huawei Maimang 8
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов
Ученые: Комбинация клетчатки и
Влад Соколовский вспомнил о годовщине
Fly выпустила бюджетный смартфона Life
Катерина Шпица пожаловалась на
После полета на МКС космонавты начали
Просмотреть все новости