Юлия Снигирь отпраздновала день рождения у горного озера в Азербайджане
Юлия Снигирь отметила день рождения с возлюбленным Евгением Цыгановым в Азербайджане. Отдыхала и принимала лечебные процедуры актриса возле горного озера.
Актриса 2 июня отметила 36 лет со дня появления на свет, находясь в северной части Азербайджана. Она сфотографировалась на фоне озера Нохур и рассказала о впечатлениях от оздоровительных процедур, которые прошла. Снигирь отправилась на отдых с отцом своего ребенка Евгением Цыгановым, вместе с которым каталась на велосипедах, поедала блюда местной кухни, а после уходила на оздоровление.
В один из вечеров она была вынуждена лечь спать без ужина, что дало повод ее подписчикам заявить, что актриса так может заболеть анорексией. Звезда российского кино отвергает такие домысли и уверяет всех в своем положительном здоровье. По словам Юлии Снигирь, она не голодает, ест вкусную пищу, гуляет на улице, хорошо спит и разучивает новый материал для постановки очередной работы в театре.
Актриса 2 июня отметила 36 лет со дня появления на свет, находясь в северной части Азербайджана. Она сфотографировалась на фоне озера Нохур и рассказала о впечатлениях от оздоровительных процедур, которые прошла. Снигирь отправилась на отдых с отцом своего ребенка Евгением Цыгановым, вместе с которым каталась на велосипедах, поедала блюда местной кухни, а после уходила на оздоровление.
В один из вечеров она была вынуждена лечь спать без ужина, что дало повод ее подписчикам заявить, что актриса так может заболеть анорексией. Звезда российского кино отвергает такие домысли и уверяет всех в своем положительном здоровье. По словам Юлии Снигирь, она не голодает, ест вкусную пищу, гуляет на улице, хорошо спит и разучивает новый материал для постановки очередной работы в театре.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:12