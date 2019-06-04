Юлия Снигирь отпраздновала день рождения у горного озера в Азербайджане

Актриса 2 июня отметила 36 лет со дня появления на свет, находясь в северной части Азербайджана. Она сфотографировалась на фоне озера Нохур и рассказала о впечатлениях от оздоровительных процедур, которые прошла. Снигирь отправилась на отдых с отцом своего ребенка Евгением Цыгановым, вместе с которым каталась на велосипедах, поедала блюда местной кухни, а после уходила на оздоровление.В один из вечеров она была вынуждена лечь спать без ужина, что дало повод ее подписчикам заявить, что актриса так может заболеть анорексией. Звезда российского кино отвергает такие домысли и уверяет всех в своем положительном здоровье. По словам Юлии Снигирь, она не голодает, ест вкусную пищу, гуляет на улице, хорошо спит и разучивает новый материал для постановки очередной работы в театре.