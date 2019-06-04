АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 73.22 USD 65.55
Курс валют на 04.06.2019

Юлия Снигирь отпраздновала день рождения у горного озера в Азербайджане

Юлия Снигирь отметила день рождения с возлюбленным Евгением Цыгановым в Азербайджане. Отдыхала и принимала лечебные процедуры актриса возле горного озера.
Юлия Снигирь отпраздновала день рождения у горного озера в Азербайджане

Актриса 2 июня отметила 36 лет со дня появления на свет, находясь в северной части Азербайджана. Она сфотографировалась на фоне озера Нохур и рассказала о впечатлениях от оздоровительных процедур, которые прошла. Снигирь отправилась на отдых с отцом своего ребенка Евгением Цыгановым, вместе с которым каталась на велосипедах, поедала блюда местной кухни, а после уходила на оздоровление.

В один из вечеров она была вынуждена лечь спать без ужина, что дало повод ее подписчикам заявить, что актриса так может заболеть анорексией. Звезда российского кино отвергает такие домысли и уверяет всех в своем положительном здоровье. По словам Юлии Снигирь, она не голодает, ест вкусную пищу, гуляет на улице, хорошо спит и разучивает новый материал для постановки очередной работы в театре.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: После сепсиса повышенный риск
Ученые: Пять витаминов помогут
Юлия Снигирь отпраздновала день
Медики рассказали, когда потоотделение
Обозначены неполадки, свидетельствующие
Елена Захарова продемонстрировала
В Австралии кенгуру подралась с
Ляйсан Утяшева показала фанатам лицо
Инсайдер: Microsoft разрешит применять
Лолита показала свою фигуру «Size Plus»
Зрители британского шоу талантов
Легкие травмы головы в детском возрасте
"С меня хватит": Светлана Немоляева
Ученые из США рассказали о пользе
Ученые назвали занятия для
Дарья Клюкина решила запеть на зло
Диетологи назвали правильный режим
Американские ученые рассказали о
Линдси Лохан подтвердила факт работы
В бенчмарке Geekbench появился новый
Палеолитическая диета предотвратит
«Я стесняюсь»: Гимнастка Оксана
Невеста Тимати Анастасия Решетова
Эксперты назвали смартфоны, ломающиеся
Ученые разработали уничтожающую опухоли
В Нижнем Новгороде 18-летний парень
Джеймс Кэмерон может вернуть в нового
SEAT опубликовал первый тизер
Ученые: Чистка зубов помогает отложить
Кристина Асмус призвала запретить
Просмотреть все новости