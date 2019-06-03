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Ученые выявили поддающиеся лечению типы кровоизлияния в мозг
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Ученые выявили поддающиеся лечению типы кровоизлияния в мозг

Представители частного медицинского Университета Томаса Джефферсона из США выявили пациентов с кровоизлиянием в мозг, поддающихся разным типам лечения. В зависимости от причины поражение можно лечить хирургическим путем, эмболизацией, облучением или другими методами.
Ученые выявили поддающиеся лечению типы кровоизлияния в мозг

Когда кровеносные сосуды в мозге разрываются и вызывают инсульт, большие области мозга могут быть повреждены навсегда. Используя МРТ пациентов с диагнозом внутримозгового кровоизлияния, клинические исследователи выявили группы, которые имеют поддающееся лечению основное состояние. Результаты, опубликованные Journal of Neurosurgery, помогут врачам определить, каких пациентов следует направить на немедленную МРТ и хирургическое лечение, а каких следует лечить с помощью поддерживающей терапии. Вместе с первым автором и главным резидентом нейрохирургии Норой Чалухи исследовательская группа изучила записи 400 пациентов с диагнозом внутримозгового кровоизлияния.

Когда кровотечение происходило глубоко в базальных ганглиях, только 5% пациентов имели поддающиеся лечению основные поражения при МРТ. При кровотечении в стволе мозга или на внешней поверхности, вероятность обнаружения поражения резко возросла до 15-30%. Люди старше 85 лет зачастую не имели поддающихся лечению кровоизлияний, в то время как у пациента моложе 50 лет вероятность обнаружения структурного поражения составила 37%. Наиболее распространенными стали артерио-венозные мальформации, кавернозные мальформации и опухоли головного мозга.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:13

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