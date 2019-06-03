Палеолитическая диета предотвратит диабет и развитие гипертонии





Научные сотрудники Университета Умео изучили воздействие палеолитической и скандинавской диет на 70 респонденток с ожирением. В процессе исследования стало известно, что использовавшие первую смогли в среднем сбросить больше килограммов. Палеолитическая диета на 19% снизила массу тела и еще на 24% спустя два года. Также уменьшался риск возникновения гипертонии, что можно объяснить нежеланием есть вредную еду.Отдельно шведские ученые отметили воздействие на улучшение толерантности к глюкозе. Это происходит, когда питательные элементы проходят сквозь кишечник, а энтероэндокринные клетки его эпителия продуцируют гормоны, в итоге создавая чувство сытости. Особенностью палеолитической диеты является небольшое потребление углеводов, и при ее применении потеря массы тела превысила уровень GLP-1 после приема еды на 45% спустя два года.