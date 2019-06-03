АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

Палеолитическая диета предотвратит диабет и развитие гипертонии

Поспособствовать снижению риска появления гипертонии и предотвратит диабет палеолитическая диета. Об этом заявили шведские ученые.
Палеолитическая диета предотвратит диабет и развитие гипертонии

Научные сотрудники Университета Умео изучили воздействие палеолитической и скандинавской диет на 70 респонденток с ожирением. В процессе исследования стало известно, что использовавшие первую смогли в среднем сбросить больше килограммов. Палеолитическая диета на 19% снизила массу тела и еще на 24% спустя два года. Также уменьшался риск возникновения гипертонии, что можно объяснить нежеланием есть вредную еду.

Отдельно шведские ученые отметили воздействие на улучшение толерантности к глюкозе. Это происходит, когда питательные элементы проходят сквозь кишечник, а энтероэндокринные клетки его эпителия продуцируют гормоны, в итоге создавая чувство сытости. Особенностью палеолитической диеты является небольшое потребление углеводов, и при ее применении потеря массы тела превысила уровень GLP-1 после приема еды на 45% спустя два года.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали правильный режим
Американские ученые рассказали о
Линдси Лохан подтвердила факт работы
В бенчмарке Geekbench появился новый
Палеолитическая диета предотвратит
«Я стесняюсь»: Гимнастка Оксана
Невеста Тимати Анастасия Решетова
Эксперты назвали смартфоны, ломающиеся
Ученые разработали уничтожающую опухоли
В Нижнем Новгороде 18-летний парень
Джеймс Кэмерон может вернуть в нового
SEAT опубликовал первый тизер
Ученые: Чистка зубов помогает отложить
Кристина Асмус призвала запретить
Ученые выявили поддающиеся лечению типы
Росздравнадзор: Популярные таблетки от
FAW представил комплектации
ЦБ намерен ввести верификацию
Ксения Алферова продемонстрировала
Вассерман оценил слова военного
Названы 5 лучших смартфонов до 20 000
В Удмуртии годовалый ребенок выпал из
Ученые из Дании развенчали миф о
Оснащение смартфона Huawei Maimang 8
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов
Ученые: Комбинация клетчатки и
Влад Соколовский вспомнил о годовщине
Fly выпустила бюджетный смартфона Life
Катерина Шпица пожаловалась на
После полета на МКС космонавты начали
Просмотреть все новости