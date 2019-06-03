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Эксперты назвали смартфоны, ломающиеся чаще всего

Производители смартфонов Xiaomi и Huawei чаще предлагают покупателям в Москве послепродажное обслуживание девайсов. Эксперты заявили о расширении китайского рынка ремонта.
Эксперты назвали смартфоны, ломающиеся чаще всего

Из всех смартфонов, которым необходим ремонт, на долю китайских разработчиков припадает 17%, что на 10% выше результата прошлого года. Эксперты подсчитали, что чаще всего в починке нуждаются аппараты, приобретенные 5-7 лет назад. Стоимость устранения поломки на созданных в Поднебесной смартфонах достигает трети от полной цены, когда Samsung и Apple — 13-25%. Чаще всего в ремонт сдают такие бренды из Китая, как Huawei, Honor и Xiaomi, а самой распространенной услугой стала починка экрана. Реже всего в сервисы обращаются владельцы Huawei, а дороже обойдется починка устройств от Xiaomi.

Доли Xiaomi и Huawei в сегменте ремонта выросли из-за большого роста продаж брендов на территории России. Несмотря на рост времени эксплуатации гаджетов, эксперты заметили, что некоторые производители экономят на качестве батарей и кабелей.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:45

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