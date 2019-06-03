Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот

Короткое видео Анастасия Решетова разместила в «Историях» на странице в Instagram. На нем невеста Тимати позирует перед зеркалом в черной кожаной куртке, но старается выбирать такие позы, чтобы ее округлившийся живот не был заметен. Несмотря на все попытки внимательные поклонники все же заметили у знаменитости признаки беременности.О том, что девушка Тимати находится в положении, слухи ходят уже не первую неделю. Друзья пары еще в мае сообщили о том, что Анастасия Решетова ждет ребенка, но пока предпочитает не сообщать эту информацию общественности. Внимательные поклонники и сами начали замечать неладное, ведь девушка рэпера в последнее время начала выкладывать много старых фотографий, пытаясь выдать их за свежие. На одном из них она позирует в черном мини-платье на фоне Budda bar, но данное заведение уже давно закрылось.Напомним, Тимати воспитывает дочку Алису от прошлого браке с Аленой Шишковой. Несмотря на загруженный график артист всегда рад уделить свободную минуту своему ребенку и провести с ним время.