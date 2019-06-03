Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот
Невеста Тимати Анастасия Решетова косвенно подтвердила свою беременность. Модель опубликовала небольшое видео, где показала слегка заметный округлившийся живот, чем только усилила недавние слухи относительно своего положения.
Короткое видео Анастасия Решетова разместила в «Историях» на странице в Instagram. На нем невеста Тимати позирует перед зеркалом в черной кожаной куртке, но старается выбирать такие позы, чтобы ее округлившийся живот не был заметен. Несмотря на все попытки внимательные поклонники все же заметили у знаменитости признаки беременности.
О том, что девушка Тимати находится в положении, слухи ходят уже не первую неделю. Друзья пары еще в мае сообщили о том, что Анастасия Решетова ждет ребенка, но пока предпочитает не сообщать эту информацию общественности. Внимательные поклонники и сами начали замечать неладное, ведь девушка рэпера в последнее время начала выкладывать много старых фотографий, пытаясь выдать их за свежие. На одном из них она позирует в черном мини-платье на фоне Budda bar, но данное заведение уже давно закрылось.
Напомним, Тимати воспитывает дочку Алису от прошлого браке с Аленой Шишковой. Несмотря на загруженный график артист всегда рад уделить свободную минуту своему ребенку и провести с ним время.
Короткое видео Анастасия Решетова разместила в «Историях» на странице в Instagram. На нем невеста Тимати позирует перед зеркалом в черной кожаной куртке, но старается выбирать такие позы, чтобы ее округлившийся живот не был заметен. Несмотря на все попытки внимательные поклонники все же заметили у знаменитости признаки беременности.
О том, что девушка Тимати находится в положении, слухи ходят уже не первую неделю. Друзья пары еще в мае сообщили о том, что Анастасия Решетова ждет ребенка, но пока предпочитает не сообщать эту информацию общественности. Внимательные поклонники и сами начали замечать неладное, ведь девушка рэпера в последнее время начала выкладывать много старых фотографий, пытаясь выдать их за свежие. На одном из них она позирует в черном мини-платье на фоне Budda bar, но данное заведение уже давно закрылось.
Напомним, Тимати воспитывает дочку Алису от прошлого браке с Аленой Шишковой. Несмотря на загруженный график артист всегда рад уделить свободную минуту своему ребенку и провести с ним время.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:52