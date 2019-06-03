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Кристина Асмус призвала запретить губы-«уточки»

Кристина Асмус возмутительно отозвалась о девушках, которые фотографируются с губами-«уточками» в социальных сетях. Она призвала запретить такие снимки на законодательном уровне.
Кристина Асмус призвала запретить губы-«уточки»

Актриса, перелистывая ленту новостей в Instagram, пришла в удивление, когда увидела подобного рода изображения. По ее мнению, губы-«утки» вышли из моды и больше не популярны. Особенно расстроилась Асмус, что меняют так форму губ даже те люди, от которых она не ожидала. Девушка могли делать это ради собственной привлекательности, но актриса не верит в это, посоветовав желающим приукрасить губы использовать ботокс.

С сарказмом Кристина Асмус заявила о надобности на уровне закона запретить делать фотографии такого типа, а она сама рада своей природной красоте и увеличивает губы только при помощи помады или карандаша.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:17

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