Кристина Асмус призвала запретить губы-«уточки»

Актриса, перелистывая ленту новостей в Instagram, пришла в удивление, когда увидела подобного рода изображения. По ее мнению, губы-«утки» вышли из моды и больше не популярны. Особенно расстроилась Асмус, что меняют так форму губ даже те люди, от которых она не ожидала. Девушка могли делать это ради собственной привлекательности, но актриса не верит в это, посоветовав желающим приукрасить губы использовать ботокс.С сарказмом Кристина Асмус заявила о надобности на уровне закона запретить делать фотографии такого типа, а она сама рада своей природной красоте и увеличивает губы только при помощи помады или карандаша.