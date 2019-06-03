ЦБ намерен ввести верификацию электронной почты физлиц
Центральный банк (ЦБ) России собирается ввести эффективную верификацию адресов электронной почти физических лиц. Это позволит обезопасить клиентов от утечки конфиденциальной информации злоумышленникам или посторонним людям.
Об этом рассказал Артем Сычев, являющийся первым замглавой департамента информационной безопасности ЦБ РФ. Банки очень часто информируют клиентов с помощью SMS-сообщений и электронной почты. С мобильными телефонами ситуация является более стабильной, чего не скажешь об адресе в Сети. Последний очень часто меняют в силу разных причин, что приводит к нарушению информирования людей.
ЦБ вместе с «Тинькофф-банк», «ВТБ» и «ОТП-банк» приступил к первой волне тестирования системы верификации электронной почты физических лиц. Представители Центрального банка не сообщают никаких подробностей о методах, применяемых ими в настоящий момент, но отметили, что результаты будут оглашены в ближайшее время.
Новая система верификации должна быть одновременно простой, но эффективной, иначе клиенты ее просто не примут. Перед создателями подобных решений стоит нетривиальная задача, но у них уже есть некоторые идеи. Для подобных целей предлагается использовать интернет- и мобильный банкинг, ведь люди крайне внимательно относятся к этим аспектам безопасности. Также есть вариант с банкоматами, в таком случае для верификации понадобится карточка и знание пин-кода.
Об этом рассказал Артем Сычев, являющийся первым замглавой департамента информационной безопасности ЦБ РФ. Банки очень часто информируют клиентов с помощью SMS-сообщений и электронной почты. С мобильными телефонами ситуация является более стабильной, чего не скажешь об адресе в Сети. Последний очень часто меняют в силу разных причин, что приводит к нарушению информирования людей.
ЦБ вместе с «Тинькофф-банк», «ВТБ» и «ОТП-банк» приступил к первой волне тестирования системы верификации электронной почты физических лиц. Представители Центрального банка не сообщают никаких подробностей о методах, применяемых ими в настоящий момент, но отметили, что результаты будут оглашены в ближайшее время.
Новая система верификации должна быть одновременно простой, но эффективной, иначе клиенты ее просто не примут. Перед создателями подобных решений стоит нетривиальная задача, но у них уже есть некоторые идеи. Для подобных целей предлагается использовать интернет- и мобильный банкинг, ведь люди крайне внимательно относятся к этим аспектам безопасности. Также есть вариант с банкоматами, в таком случае для верификации понадобится карточка и знание пин-кода.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:55