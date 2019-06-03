ЦБ намерен ввести верификацию электронной почты физлиц





Об этом рассказал Артем Сычев, являющийся первым замглавой департамента информационной безопасности ЦБ РФ. Банки очень часто информируют клиентов с помощью SMS-сообщений и электронной почты. С мобильными телефонами ситуация является более стабильной, чего не скажешь об адресе в Сети. Последний очень часто меняют в силу разных причин, что приводит к нарушению информирования людей.ЦБ вместе с «Тинькофф-банк», «ВТБ» и «ОТП-банк» приступил к первой волне тестирования системы верификации электронной почты физических лиц. Представители Центрального банка не сообщают никаких подробностей о методах, применяемых ими в настоящий момент, но отметили, что результаты будут оглашены в ближайшее время.Новая система верификации должна быть одновременно простой, но эффективной, иначе клиенты ее просто не примут. Перед создателями подобных решений стоит нетривиальная задача, но у них уже есть некоторые идеи. Для подобных целей предлагается использовать интернет- и мобильный банкинг, ведь люди крайне внимательно относятся к этим аспектам безопасности. Также есть вариант с банкоматами, в таком случае для верификации понадобится карточка и знание пин-кода.