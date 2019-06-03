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Джеймс Кэмерон может вернуть в нового “Терминатора” старых героев

Автор первых двух частей “Терминатора”, режиссер Джеймс Кэмерон, может вернуть в фильм старых героев. Накануне в Сети появился официальный трейлер к новой части “Терминатор: Темные судьбы”.
Джеймс Кэмерон может вернуть в нового “Терминатора” старых героев

В связи с неудачами предыдущих частей франшизы публика настороженно восприняла трейлер к новому “Терминатору”. Однако Джеймс Кэмерон, занявший кресло режиссера, пообещал снять “правильное” продолжение данной вселенной. В частности, будет выпущено продолжение второй части серии “Судный день”, где будет окончена борьба главных героев саги с компьютерной сетью. В новой части будут показаны полюбившиеся герои первых серий, но их образы эксплуатировать не будут.

В новом трейлере показаны Сара Коннор в исполнении Линды Хэмилтон, а также группа новых персонажей, которые позволят перезапустить серию. Вопрос фанатов о судьбе Джона Коннора раскроется после премьеры 31 октября 2019 года.



 
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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:31

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