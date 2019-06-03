Джеймс Кэмерон может вернуть в нового “Терминатора” старых героев





В связи с неудачами предыдущих частей франшизы публика настороженно восприняла трейлер к новому “Терминатору”. Однако Джеймс Кэмерон, занявший кресло режиссера, пообещал снять “правильное” продолжение данной вселенной. В частности, будет выпущено продолжение второй части серии “Судный день”, где будет окончена борьба главных героев саги с компьютерной сетью. В новой части будут показаны полюбившиеся герои первых серий, но их образы эксплуатировать не будут.В новом трейлере показаны Сара Коннор в исполнении Линды Хэмилтон, а также группа новых персонажей, которые позволят перезапустить серию. Вопрос фанатов о судьбе Джона Коннора раскроется после премьеры 31 октября 2019 года.