Ксения Алферова продемонстрировала трогательный снимок с матерью и бабушкой

Актриса ценит мать и бабушку, сделавших для нее очень многое. По ее словам, они всегда были для нее примером для подражания. В подписи к изображению Алферова написала, что любовь к чтению ей передали именно мама с бабушкой, при этом они вначале волновались, что «литературные посиделки» будущей актрисы никому не будут нужны, но в итоге ошиблись.Бабушке актрисы 97 лет, она ветеран Второй мировой войны, по завершению которой получила образование и получила специальность адвоката. Несмотря на возраст, Ксения Архиповна старается посещать культурные мероприятия и гулять на улицу.