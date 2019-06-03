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Ксения Алферова продемонстрировала трогательный снимок с матерью и бабушкой

Ксения Алферова опубликовала в Instagram совместную фотографию с родной матерью и бабушкой. Она поблагодарила близких родственниц за увлечение книгами и литературой.
Ксения Алферова продемонстрировала трогательный снимок с матерью и бабушкой

Актриса ценит мать и бабушку, сделавших для нее очень многое. По ее словам, они всегда были для нее примером для подражания. В подписи к изображению Алферова написала, что любовь к чтению ей передали именно мама с бабушкой, при этом они вначале волновались, что «литературные посиделки» будущей актрисы никому не будут нужны, но в итоге ошиблись.

Бабушке актрисы 97 лет, она ветеран Второй мировой войны, по завершению которой получила образование и получила специальность адвоката. Несмотря на возраст, Ксения Архиповна старается посещать культурные мероприятия и гулять на улицу.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:48

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