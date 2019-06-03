Ученые разработали уничтожающую опухоли простаты методику





Технология лечения рака простаты может быть панацеей для сотни тысяч мужчин, страдающих от запущенных форм заболевания. В методике применяются молекулы, позволяющие находить опухоли во всех областях организма. После обнаружения очага происходит воздействие на него радиоактивным излучением. Такая радиотерапия уже используется в британских частных клиниках, где через облучение прошли два пациента.Эксперты полагают, что в скором времени новая разработка найдет применение в государственных больницах. В Американском сообществе клинической онкологии считают данную методику особенно эффективной, когда современное лечение не помогает мужчинам с запущенным раком простаты. Специалисты назвали новый способ самым многообещающим за последние 15 лет.