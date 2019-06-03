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SEAT опубликовал первый тизер городского электрокара Mii Electric

Компания SEAT не собирается отставать от своих конкурентов и готовит к выходу городской электрокар Mii Electric. Испанский автопроизводитель уже опубликовал первый тизер ожидаемой новинки, ее предзаказ можно будет сделать в сентября, а в продажу она поступит к концу 2019 года.
SEAT опубликовал первый тизер городского электрокара Mii Electric

SEAT Mii Electric является «родственным» автомобилем по отношению к Volkswagen e-Up! и Citigo-e. Именно поэтому можно заранее сделать некоторые выводы относительно новинки испанского бренда, хотя он не сообщал еще никаких технических подробностей данного электрокара. Модель должна получить 83-мощный электродвигатель с 210 Нм крутящего момента и батарею емкостью 36,8 кВт/ч. Подобный запас позволит автомобилю преодолевать до 265 км на полном заряде по циклу WLTP. Городской электрокар будет разгоняться до «сотни» за скромные 12,5 секунды, а его максимальная скорость составит 130 км/ч.

Опубликованный тизер подтвердил, что презентация SEAT Mii Electric составит в рамках роуд-шоу «Seat on Tour» в Осло, Норвегия. Данный город выбран не случайно, он считается центром развития электрокаров, их здесь больше всего во всей Европе. В рамках мероприятия автопроизводитель также покажет некоторые разработки и две другие модели, которые выйдут на рынок в 2020 году - Seat el-Born и Cupra Formentor.

Предзаказ городского электрокара SEAT Mii Electric будет открыт в сентябре, а первые поставки ожидаемой новинки начнутся в конце 2019 года.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:24

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