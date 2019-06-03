В Удмуртии годовалый ребенок выпал из окна второго этажа





Происшествие зафиксировано в Алнашском районе Удмуртии, где, по данным следствия, 29 мая в 20:30 годовалый ребенок остался без присмотра взрослых в помещении. Проверка выяснила, что родители пострадавшего в момент ЧП оставались в соседней комнате и не наблюдали за сыном. Последний смог забраться на подоконник и облокотиться на установленную для защиты от насекомых москитную сетку, но та не выдержала веса ребенка.Пострадавший получил серьезные травмы после падения со второго этажа после чего мальчика госпитализировали. Медики диагностировали черепно-мозговую травму. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.