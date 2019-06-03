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В Удмуртии годовалый ребенок выпал из окна второго этажа

В Удмуртии годовалый ребенок выпал из окна после того, как навалился на москитную сетку. Об инциденте информирует общественность пресс-служба СК СК РФ по региону.
В Удмуртии годовалый ребенок выпал из окна второго этажа

Происшествие зафиксировано в Алнашском районе Удмуртии, где, по данным следствия, 29 мая в 20:30 годовалый ребенок остался без присмотра взрослых в помещении. Проверка выяснила, что родители пострадавшего в момент ЧП оставались в соседней комнате и не наблюдали за сыном. Последний смог забраться на подоконник и облокотиться на установленную для защиты от насекомых москитную сетку, но та не выдержала веса ребенка.

Пострадавший получил серьезные травмы после падения со второго этажа после чего мальчика госпитализировали. Медики диагностировали черепно-мозговую травму. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.



 
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Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:26

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