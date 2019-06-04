АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 73.22 USD 65.55
Курс валют на 04.06.2019

Обозначены неполадки, свидетельствующие о необходимости избавиться от автомобиля

Названы неполадки в автомобиле, свидетельствующие о надобности продать его, так как ремонт приведет лишь к большой трате денег. В основном они связаны с «железом» машины.
Обозначены неполадки, свидетельствующие о необходимости избавиться от автомобиля

В первую очередь автолюбителю нужно обратить внимание на двигатель. Он сломан, если появились нагар на свечах, синий оттенок из выхлопной трубы и при этом агрегат начал в разы больше тратит масла. Починка мотора стоит больших денег, зачастую водители отдают сотни тысяч рублей, дабы тот вновь смог работать.

Специалисты рекомендуют не содержать автомобиль с коррозией на кузове. Нередко эти повреждения не исправить, а в отдельных моментах ремонт обойдется в немалую сумму.

В десятки тысяч рублей может обойтись ремонт коробки передач. Потеки масла или толчки при переключении системы свидетельствуют, что с КПП что-то не так.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики рассказали, когда потоотделение
Обозначены неполадки, свидетельствующие
Елена Захарова продемонстрировала
В Австралии кенгуру подралась с
Ляйсан Утяшева показала фанатам лицо
Инсайдер: Microsoft разрешит применять
Лолита показала свою фигуру «Size Plus»
Зрители британского шоу талантов
Легкие травмы головы в детском возрасте
"С меня хватит": Светлана Немоляева
Ученые из США рассказали о пользе
Ученые назвали занятия для
Дарья Клюкина решила запеть на зло
Диетологи назвали правильный режим
Американские ученые рассказали о
Линдси Лохан подтвердила факт работы
В бенчмарке Geekbench появился новый
Палеолитическая диета предотвратит
«Я стесняюсь»: Гимнастка Оксана
Невеста Тимати Анастасия Решетова
Эксперты назвали смартфоны, ломающиеся
Ученые разработали уничтожающую опухоли
В Нижнем Новгороде 18-летний парень
Джеймс Кэмерон может вернуть в нового
SEAT опубликовал первый тизер
Ученые: Чистка зубов помогает отложить
Кристина Асмус призвала запретить
Ученые выявили поддающиеся лечению типы
Росздравнадзор: Популярные таблетки от
FAW представил комплектации
Просмотреть все новости