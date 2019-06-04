Обозначены неполадки, свидетельствующие о необходимости избавиться от автомобиля





В первую очередь автолюбителю нужно обратить внимание на двигатель. Он сломан, если появились нагар на свечах, синий оттенок из выхлопной трубы и при этом агрегат начал в разы больше тратит масла. Починка мотора стоит больших денег, зачастую водители отдают сотни тысяч рублей, дабы тот вновь смог работать.Специалисты рекомендуют не содержать автомобиль с коррозией на кузове. Нередко эти повреждения не исправить, а в отдельных моментах ремонт обойдется в немалую сумму.В десятки тысяч рублей может обойтись ремонт коробки передач. Потеки масла или толчки при переключении системы свидетельствуют, что с КПП что-то не так.