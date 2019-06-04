Ученые: После сепсиса повышенный риск смерти сохраняется в течение шести лет





Благодаря разработке новых антибиотиков такую проблему, как заражение крови, можно вылечить, но новое исследование ученых из Великобритании показывает наличие риска смерти после выздоровления. В работе участвовали 100 тысяч пациентов, переживших сепсис, но из всех добровольцев в течение года скончалось 16%, а за 5 лет — 44%. Наибольшая вероятность смерти после лечения угрожает пожилым людям, мужчинам, а также пациентам с хроническими заболеваниями. Несмотря на современные методы борьбы с недугом, каждый третий из тех, кто столкнулся с сепсисом, умирает в течение шести лет.Ученые провели наблюдение за 95 тысячами граждан Англии из более чем 190 медцентров, которые проходили лечение в 2009-2014 годах. К 2015 году 44,5 из них ушли из жизни. Тяжесть заболевания и продолжительность госпитализации оказывались в состоянии повышать риск смерти после заражения крови.