Ученые: После сепсиса повышенный риск смерти сохраняется в течение шести лет
Новое исследование выявило сохранение риска смерти после сепсиса на протяжение шести лет. Британские ученые обнаружили продолжительные осложнения после курса лечения.
Благодаря разработке новых антибиотиков такую проблему, как заражение крови, можно вылечить, но новое исследование ученых из Великобритании показывает наличие риска смерти после выздоровления. В работе участвовали 100 тысяч пациентов, переживших сепсис, но из всех добровольцев в течение года скончалось 16%, а за 5 лет — 44%. Наибольшая вероятность смерти после лечения угрожает пожилым людям, мужчинам, а также пациентам с хроническими заболеваниями. Несмотря на современные методы борьбы с недугом, каждый третий из тех, кто столкнулся с сепсисом, умирает в течение шести лет.
Ученые провели наблюдение за 95 тысячами граждан Англии из более чем 190 медцентров, которые проходили лечение в 2009-2014 годах. К 2015 году 44,5 из них ушли из жизни. Тяжесть заболевания и продолжительность госпитализации оказывались в состоянии повышать риск смерти после заражения крови.
Благодаря разработке новых антибиотиков такую проблему, как заражение крови, можно вылечить, но новое исследование ученых из Великобритании показывает наличие риска смерти после выздоровления. В работе участвовали 100 тысяч пациентов, переживших сепсис, но из всех добровольцев в течение года скончалось 16%, а за 5 лет — 44%. Наибольшая вероятность смерти после лечения угрожает пожилым людям, мужчинам, а также пациентам с хроническими заболеваниями. Несмотря на современные методы борьбы с недугом, каждый третий из тех, кто столкнулся с сепсисом, умирает в течение шести лет.
Ученые провели наблюдение за 95 тысячами граждан Англии из более чем 190 медцентров, которые проходили лечение в 2009-2014 годах. К 2015 году 44,5 из них ушли из жизни. Тяжесть заболевания и продолжительность госпитализации оказывались в состоянии повышать риск смерти после заражения крови.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:13