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Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак

Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак. Ведомство разослало всем российским и зарубежным производителям данных препаратов письма с требованием проверить их на наличие опасных веществ.
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак

Речь о нитрозамине – это целая группа токсичных веществ, при длительном воздействии на организма способная вызывать рак. Из-за них также происходит разрушение клеточной структуры и мутации. Кроме того, данные вещества крайне токсичны и приводят к ухудшению работы печени, не способной их отфильтровать.

Нитрозамины могут использоваться для создания таблеток от давления, поэтому под угрозой оказались миллионы жителей России, ежедневно принимающие эти препараты. Росздравнадзор уже отправил всем производителям данных средств письмо с требованием проверить продукцию на наличные опасных веществ. В группе риска оказалось 2,5 млн упаковок таблеток 25 известных брендов.

Следует отметить, что Росздравнадзор пока не знает наверняка, содержатся ли в таблетках от давления вещества, вызывающие рак, или нет. Именно поэтому ведомство отправило запросы, а также начало собственную проверку. Это уже не первый случай, когда часть препаратов может быть изъята из продажи, в 2018 году такая участь постигла 8 млн упаковок препаратов на основе валсартана.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:10

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