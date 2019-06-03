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Ученые из Дании развенчали миф о жертвоприношениях майя

Индейцы майя не приносили в жертву победителей игры в мяч, данная легенда является выдумкой. Так считают датские исследователи.
Ученые из Дании развенчали миф о жертвоприношениях майя

Популярная у представителей этого племени игра, схожая с современным баскетболом, упоминается в древних мифах и писаниях конкистадоров. В конце 80-х ученые впервые заявили, что победителей данной игры приносили в жертву. На спортивных площадках, где проходили соревнования, находились черепа и кости погибших людей, что натолкнуло ученых на гипотезу о ритуальных убийствах.

Последнее исследование дало возможность изучить правила «баскетбола» майя. Научные сотрудники Университета Копенгагена изучили документы испанских монахов и барельефы индейцев с изображением игроков с каучуковым мячом. На старинных аренах отсутствовали каменные кольца, куда можно было забросить мяч, хотя до недавнего времени это называлось основной целью игры. По словам историков, миф о приношении в жертву людей возник из-за неправильного толкования рисунков, найденных на некоторых площадках, где играли майя: там показаны кости и черепа. В действительно, уверены ученые, индейцы могли казнить возле стадионов пленников, таким образом, привлекая публику на трибуны, где можно было делать ставки на ту или иную команду.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:18

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