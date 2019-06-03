Вассерман оценил слова военного прокурора Украины Матиоса о ролике с планом захвата Буковины Румынией
Журналист Анатолий Вассерман решил оценить слова военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о ролике в YouTube. На видео пользователем Сети раскрываются планы Румынии о захвате Буковины.
В ролике также раскрываются сведения о том, что якобы Румыния к 2022 году объединится с Молдавией и присоединит к себе украинскую Буковину. Отмечается, что Киев признает независимость ДНР и ЛНР после данных изменений. После просмотра видео Матиос заявил, что в случае осуществления предположений все участники получат законные поручения в рамках уголовного кодекса. Вассерман расценивает явное беспокойство Матиоса как обоснованное, а вероятные события из ролика — реалистичными.
Как передает издание Nation News, эксперт считает политику Румынии ограниченной договором с НАТО. Однако в случае нападения Вассерман уверен, что Киеву придется обратиться за помощью к Москве, которая откажет “антирусскому инструменту в руках Запада”.
В ролике также раскрываются сведения о том, что якобы Румыния к 2022 году объединится с Молдавией и присоединит к себе украинскую Буковину. Отмечается, что Киев признает независимость ДНР и ЛНР после данных изменений. После просмотра видео Матиос заявил, что в случае осуществления предположений все участники получат законные поручения в рамках уголовного кодекса. Вассерман расценивает явное беспокойство Матиоса как обоснованное, а вероятные события из ролика — реалистичными.
Как передает издание Nation News, эксперт считает политику Румынии ограниченной договором с НАТО. Однако в случае нападения Вассерман уверен, что Киеву придется обратиться за помощью к Москве, которая откажет “антирусскому инструменту в руках Запада”.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:41