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Вассерман оценил слова военного прокурора Украины Матиоса о ролике с планом захвата Буковины Румынией

Журналист Анатолий Вассерман решил оценить слова военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о ролике в YouTube. На видео пользователем Сети раскрываются планы Румынии о захвате Буковины.
Вассерман оценил слова военного прокурора Украины Матиоса о ролике с планом захвата Буковины Румынией

В ролике также раскрываются сведения о том, что якобы Румыния к 2022 году объединится с Молдавией и присоединит к себе украинскую Буковину. Отмечается, что Киев признает независимость ДНР и ЛНР после данных изменений. После просмотра видео Матиос заявил, что в случае осуществления предположений все участники получат законные поручения в рамках уголовного кодекса. Вассерман расценивает явное беспокойство Матиоса как обоснованное, а вероятные события из ролика — реалистичными.

Как передает издание Nation News, эксперт считает политику Румынии ограниченной договором с НАТО. Однако в случае нападения Вассерман уверен, что Киеву придется обратиться за помощью к Москве, которая откажет “антирусскому инструменту в руках Запада”.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:41

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