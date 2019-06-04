АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
EUR 73.22 USD 65.55
Курс валют на 04.06.2019

Елена Захарова продемонстрировала обнаженную спину на фото с Северного Кавказа

Елена Захарова продемонстрировала в Instagram-аккаунте фотографию, где предстала перед подписчиками в красивом платье с обнаженной спиной. Снимок был сделан на кинофестивале в Железноводске.
Елена Захарова продемонстрировала обнаженную спину на фото с Северного Кавказа

Актриса стала участницей мероприятия «Герой и время», хорошо запомнившееся ей. Захарова смогла оценить природу Северного Кавказа во время пребывания на кинофестивале.

С места событий актриса опубликовала ряд изображений, которые понравились ее подписчикам. На одном из них она позирует в наряде голубого цвета с оголенной спиной. Одежда хорошо подчеркнула стройную фигуру знаменитости, а дополнило образ длинное ожерелье с кулоном. «Потрясающе красивая», озвучил свои мысли один из комментаторов и многие согласились с ним, написав еще несколько комплиментов в адрес Елены Захаровой.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Елена Захарова продемонстрировала
В Австралии кенгуру подралась с
Ляйсан Утяшева показала фанатам лицо
Инсайдер: Microsoft разрешит применять
Лолита показала свою фигуру «Size Plus»
Зрители британского шоу талантов
Легкие травмы головы в детском возрасте
"С меня хватит": Светлана Немоляева
Ученые из США рассказали о пользе
Ученые назвали занятия для
Дарья Клюкина решила запеть на зло
Диетологи назвали правильный режим
Американские ученые рассказали о
Линдси Лохан подтвердила факт работы
В бенчмарке Geekbench появился новый
Палеолитическая диета предотвратит
«Я стесняюсь»: Гимнастка Оксана
Невеста Тимати Анастасия Решетова
Эксперты назвали смартфоны, ломающиеся
Ученые разработали уничтожающую опухоли
В Нижнем Новгороде 18-летний парень
Джеймс Кэмерон может вернуть в нового
SEAT опубликовал первый тизер
Ученые: Чистка зубов помогает отложить
Кристина Асмус призвала запретить
Ученые выявили поддающиеся лечению типы
Росздравнадзор: Популярные таблетки от
FAW представил комплектации
ЦБ намерен ввести верификацию
Ксения Алферова продемонстрировала
Просмотреть все новости