Елена Захарова продемонстрировала обнаженную спину на фото с Северного Кавказа

Актриса стала участницей мероприятия «Герой и время», хорошо запомнившееся ей. Захарова смогла оценить природу Северного Кавказа во время пребывания на кинофестивале.С места событий актриса опубликовала ряд изображений, которые понравились ее подписчикам. На одном из них она позирует в наряде голубого цвета с оголенной спиной. Одежда хорошо подчеркнула стройную фигуру знаменитости, а дополнило образ длинное ожерелье с кулоном. «Потрясающе красивая», озвучил свои мысли один из комментаторов и многие согласились с ним, написав еще несколько комплиментов в адрес Елены Захаровой.