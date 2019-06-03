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Названы 5 лучших смартфонов до 20 000 рублей

Рынок смартфонов растет с каждым днем, и сегодня можно купить оснащенную многими полезными функциями модель по приемлемой стоимости. В Сети появился топ-5 лучших гаджетов не дороже 20 000 рублей.
Названы 5 лучших смартфонов до 20 000 рублей

На пятой позиции находится Honor 8x Max за 17,3 тысячи рублей. Особенности камеры основная на 16 Мп, фронтальная на 8 Мп. Также аппарат оснащен неплохим аккумулятором, процессором Snapdragon 636 и внушительным дисплеем на 7,12 дюйма.

Четвертое место у Xiaomi Pocophone F1 за 18 000 рублей. У него чип Snapdragon 845-й версии, батарея на 4000 мАч, камера на 20 Мп и оперативная память емкостью 8 Гб.
Названы 5 лучших смартфонов до 20 000 рублей

«Бронзу» заслужил смартфон Meizu 16. Гаджет оснащен той же камерой, что и предшествующая модель, 6 Гб оперативной и 128 Г внедренной памяти и процессором Snapdragon 710. Стоимость модели 17 500 рублей.

Вторая позиция досталась еще одному продукту Xiaomi Redmi Note 7. Устройство с камерой на 48 Мп, чипом Snapdragon 660 и большим экраном стоит 12 300 рублей.

Лидером оказался смартфон южнокорейского производства Samsung Galaxy A50. Аккумулятор на 4000 мАч, 6 Гб «оперативы» и 128 Гб собственной памяти и процессор Exynos 9610 такими параметрами обладает новинка, которую реализуют за 15,7 тысячи рублей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:34

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