Названы 5 лучших смартфонов до 20 000 рублей





На пятой позиции находится Honor 8x Max за 17,3 тысячи рублей. Особенности камеры основная на 16 Мп, фронтальная на 8 Мп. Также аппарат оснащен неплохим аккумулятором, процессором Snapdragon 636 и внушительным дисплеем на 7,12 дюйма.Четвертое место у Xiaomi Pocophone F1 за 18 000 рублей. У него чип Snapdragon 845-й версии, батарея на 4000 мАч, камера на 20 Мп и оперативная память емкостью 8 Гб.«Бронзу» заслужил смартфон Meizu 16. Гаджет оснащен той же камерой, что и предшествующая модель, 6 Гб оперативной и 128 Г внедренной памяти и процессором Snapdragon 710. Стоимость модели 17 500 рублей.Вторая позиция досталась еще одному продукту Xiaomi Redmi Note 7. Устройство с камерой на 48 Мп, чипом Snapdragon 660 и большим экраном стоит 12 300 рублей.Лидером оказался смартфон южнокорейского производства Samsung Galaxy A50. Аккумулятор на 4000 мАч, 6 Гб «оперативы» и 128 Гб собственной памяти и процессор Exynos 9610 такими параметрами обладает новинка, которую реализуют за 15,7 тысячи рублей.