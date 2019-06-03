Названы 5 лучших смартфонов до 20 000 рублей
Рынок смартфонов растет с каждым днем, и сегодня можно купить оснащенную многими полезными функциями модель по приемлемой стоимости. В Сети появился топ-5 лучших гаджетов не дороже 20 000 рублей.
На пятой позиции находится Honor 8x Max за 17,3 тысячи рублей. Особенности камеры основная на 16 Мп, фронтальная на 8 Мп. Также аппарат оснащен неплохим аккумулятором, процессором Snapdragon 636 и внушительным дисплеем на 7,12 дюйма.
Четвертое место у Xiaomi Pocophone F1 за 18 000 рублей. У него чип Snapdragon 845-й версии, батарея на 4000 мАч, камера на 20 Мп и оперативная память емкостью 8 Гб.
«Бронзу» заслужил смартфон Meizu 16. Гаджет оснащен той же камерой, что и предшествующая модель, 6 Гб оперативной и 128 Г внедренной памяти и процессором Snapdragon 710. Стоимость модели 17 500 рублей.
Вторая позиция досталась еще одному продукту Xiaomi Redmi Note 7. Устройство с камерой на 48 Мп, чипом Snapdragon 660 и большим экраном стоит 12 300 рублей.
Лидером оказался смартфон южнокорейского производства Samsung Galaxy A50. Аккумулятор на 4000 мАч, 6 Гб «оперативы» и 128 Гб собственной памяти и процессор Exynos 9610 такими параметрами обладает новинка, которую реализуют за 15,7 тысячи рублей.
На пятой позиции находится Honor 8x Max за 17,3 тысячи рублей. Особенности камеры основная на 16 Мп, фронтальная на 8 Мп. Также аппарат оснащен неплохим аккумулятором, процессором Snapdragon 636 и внушительным дисплеем на 7,12 дюйма.
Четвертое место у Xiaomi Pocophone F1 за 18 000 рублей. У него чип Snapdragon 845-й версии, батарея на 4000 мАч, камера на 20 Мп и оперативная память емкостью 8 Гб.
«Бронзу» заслужил смартфон Meizu 16. Гаджет оснащен той же камерой, что и предшествующая модель, 6 Гб оперативной и 128 Г внедренной памяти и процессором Snapdragon 710. Стоимость модели 17 500 рублей.
Вторая позиция досталась еще одному продукту Xiaomi Redmi Note 7. Устройство с камерой на 48 Мп, чипом Snapdragon 660 и большим экраном стоит 12 300 рублей.
Лидером оказался смартфон южнокорейского производства Samsung Galaxy A50. Аккумулятор на 4000 мАч, 6 Гб «оперативы» и 128 Гб собственной памяти и процессор Exynos 9610 такими параметрами обладает новинка, которую реализуют за 15,7 тысячи рублей.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:34