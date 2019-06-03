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Оснащение смартфона Huawei Maimang 8 раскрыли на постерах

Представители бренда Huawei анонсировали выход нового смартфона среднего уровня Maimang 8. На опубликованных постерах раскрывается техническое оснащение гаджета.
Оснащение смартфона Huawei Maimang 8 раскрыли на постерах

Согласно презентованным постерам, Huawei Maimang 8 оснащен дисплеем на 6,21 дюйма. Для фронтальной камеры предусмотрен каплевидный вырез, который разместился в верхней части экрана. На данный момент неизвестно, какой процессор применен в модели. Однако чип работает в паре с 6 Гб ОЗУ, пока для ПЗУ предусмотрены 128 Гб.

Основная камера составлена из трех модулей на 24+16+2 Мп. Эксперты обнаружили на тыльной части корпуса устройства от Huawei дактилоскопический сканер. Сбоку имеются физические кнопки управления, в наличии гнездо для наушников на 3,5 мм и, кроме того, порт micro-USB. Предполагается, что смартфон будет работать под управлением Android 9 Pie, которая будет сочетаться с фирменной надстройкой 9 UI. Широким массам новинку должны презентовать уже 5 июня.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:10

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