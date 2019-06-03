«Я стесняюсь»: Гимнастка Оксана Чусовитина рассказала о своем отношении к популярности
Гимнастка Оксана Чусовитина готовится к своим восьмым Олимпийским играм, но до сих не привыкла к собственной популярности. Спортсменка все еще стесняется, когда ее представляют на международных соревнованиях.
Оксана Чусовитина является рекордсменкой, в свои 42 года она не только была участницей семи Олимпийских игр, но и продолжает подготовку к восьмым. За это достижение ее даже включили в Книгу рекордов Гиннеса, никто другой до нее не совершал ничего подобного.
Несмотря на успех и узнаваемость Оксана Чусовитина до сих пор не привыкла к своей популярности. Спортсменка рассказывает, что дискомфортные ощущения не покидают, и несколько десятилетий опыта не помогают с этим справится. «Это приятно, но я стесняюсь», - отмечает гимнастка. Самый страшный момент для нее – это представления на международных соревнованиях, в подобные моменты она не может найти себе место. «Я готова под стол залезть», - описывает свои чувства спортсменка.
Оксана Чусовитина могла связать свою жизнь не с гимнастикой, а с конным спортом. Она с детства любит лошадей, поэтому до сих пор практически все свободное время проводит в компании этих животных. Гимнастка часто практикуются в верховой езде. У нее до сих пор «проскакивают» мысли завершить карьеру гимнастки и начать новую в конном спорте, ведь это ее вторая страсть, сообщает издание «Аргументы недели».
Оксана Чусовитина является рекордсменкой, в свои 42 года она не только была участницей семи Олимпийских игр, но и продолжает подготовку к восьмым. За это достижение ее даже включили в Книгу рекордов Гиннеса, никто другой до нее не совершал ничего подобного.
Несмотря на успех и узнаваемость Оксана Чусовитина до сих пор не привыкла к своей популярности. Спортсменка рассказывает, что дискомфортные ощущения не покидают, и несколько десятилетий опыта не помогают с этим справится. «Это приятно, но я стесняюсь», - отмечает гимнастка. Самый страшный момент для нее – это представления на международных соревнованиях, в подобные моменты она не может найти себе место. «Я готова под стол залезть», - описывает свои чувства спортсменка.
Оксана Чусовитина могла связать свою жизнь не с гимнастикой, а с конным спортом. Она с детства любит лошадей, поэтому до сих пор практически все свободное время проводит в компании этих животных. Гимнастка часто практикуются в верховой езде. У нее до сих пор «проскакивают» мысли завершить карьеру гимнастки и начать новую в конном спорте, ведь это ее вторая страсть, сообщает издание «Аргументы недели».
Спорт
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:02