Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал работу Дамира Скомины в финале Лиги чемпионов
Перед назначением пенальти в финале Лиги чемпионов Сиссоко сыграл безответственно, а главный судья матча Дамир Скомина отлично проработал тот поединок. Прошедшую игру прокомментировал арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
По завершению поединка между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» судья высказался об игре. Как передают слова Хусаинова «Аргументы недели», на первой минуте Скомина назначает пенальти в ворота «Шпор» из-за игры рукой Сиссоко, который, по его мнению, поступил в тот момент безответственно по отношению к своей команде. Хусаинов похвалил словенского рефери, отметив, что тот сразу принял решение без обсуждения с помощниками и указал на «точку».
Увидев матч, отечественный судья остался доволен работой своего коллеги, который ни разу не воспользовался ВАРом и не показывал игрокам желтые карточки. Иначе говоря, вся бригада была предельно сконцентрирована и собрана, не подыгрывая ни одной из команд, что можно назвать эталоном.
По завершению поединка между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» судья высказался об игре. Как передают слова Хусаинова «Аргументы недели», на первой минуте Скомина назначает пенальти в ворота «Шпор» из-за игры рукой Сиссоко, который, по его мнению, поступил в тот момент безответственно по отношению к своей команде. Хусаинов похвалил словенского рефери, отметив, что тот сразу принял решение без обсуждения с помощниками и указал на «точку».
Увидев матч, отечественный судья остался доволен работой своего коллеги, который ни разу не воспользовался ВАРом и не показывал игрокам желтые карточки. Иначе говоря, вся бригада была предельно сконцентрирована и собрана, не подыгрывая ни одной из команд, что можно назвать эталоном.
Спорт
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:03