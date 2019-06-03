Ученые: Комбинация клетчатки и пробиотиков тормозит рост рака кишечника
Путем исследований медики подтвердили, что комбинация клетчатки и пробиотиков приостанавливает рост рака кишечника. Работа представлена сотрудниками одного из подразделений Университете Люксембурга.
Экспрессия генов проканцерогенной и лекарственной устойчивости уменьшается благодаря комбинации пищевых волокон и пробиотиков, что помогает при лечении колоректального типа онкологии. Медики считают большой ошибкой не информировать пациентов о специальной диете, поскольку воздействие еды может стать вспомогательной терапией. Взаимодействие рациона и микробиома помогает приостанавливать способность раковых клеток самообновляться.
Положительное влияние питания на борьбу с раком зафиксировано благодаря специальному исследованию на уникальной платформе. Последняя предоставляет возможность культивировать клетки кишечника вместе с присутствующими в нем бактериями в репрезентативных условиях. В результате исследования выяснилось, что клетчатка и пробиотики помогают подавить гены колоректального рака вне зависимости от лекарственной устойчивости.
Экспрессия генов проканцерогенной и лекарственной устойчивости уменьшается благодаря комбинации пищевых волокон и пробиотиков, что помогает при лечении колоректального типа онкологии. Медики считают большой ошибкой не информировать пациентов о специальной диете, поскольку воздействие еды может стать вспомогательной терапией. Взаимодействие рациона и микробиома помогает приостанавливать способность раковых клеток самообновляться.
Положительное влияние питания на борьбу с раком зафиксировано благодаря специальному исследованию на уникальной платформе. Последняя предоставляет возможность культивировать клетки кишечника вместе с присутствующими в нем бактериями в репрезентативных условиях. В результате исследования выяснилось, что клетчатка и пробиотики помогают подавить гены колоректального рака вне зависимости от лекарственной устойчивости.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:55