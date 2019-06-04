Лолита показала свою фигуру «Size Plus» в купальнике

На своей странице в Instagram Лолита Милявская опубликовала небольшое видео, в котором пожаловалась на свои «проблемы». Артистка отметила, что все звезды российского шоу-бизнеса уже несколько дней публикуют свои фотографии в курортов, а она не хочет от них отставать. Знаменитость показал верхнюю часть своего темно-синего купальника со словами: «Size Plus пошел». При этом певица быстро остановилась и заявила, что дальше показывать не будет, все остальное предназначено для мужа. Ему она тоже уделила внимание, супруга перевела на него камеру и заявила: «А вот это Size минус».Поклонники Лолиты Милявской положительно отреагировали на подобный юмор певицы и ее «Size Plus». Подписчики отметили умение знаменитости поднимать окружающим людям настроение и любую ситуацию перевести в шутку. Возможность с юмором относится к своим недостаткам помогает человеку быть по-настоящему счастливым, констатируют фанаты исполнительницы. Они пожелали ей и ее супругу удачного завершения отпуска.