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Лолита показала свою фигуру «Size Plus» в купальнике

Известная российская артистка Лолита Милявская решила показать свою фигуру. Знаменитость записала небольшое видео и продемонстрировала собственные формы, их она охарактеризовала как «Size Plus», чем сильно рассмешила поклонников.
Лолита показала свою фигуру «Size Plus» в купальнике

На своей странице в Instagram Лолита Милявская опубликовала небольшое видео, в котором пожаловалась на свои «проблемы». Артистка отметила, что все звезды российского шоу-бизнеса уже несколько дней публикуют свои фотографии в курортов, а она не хочет от них отставать. Знаменитость показал верхнюю часть своего темно-синего купальника со словами: «Size Plus пошел». При этом певица быстро остановилась и заявила, что дальше показывать не будет, все остальное предназначено для мужа. Ему она тоже уделила внимание, супруга перевела на него камеру и заявила: «А вот это Size минус».

Поклонники Лолиты Милявской положительно отреагировали на подобный юмор певицы и ее «Size Plus». Подписчики отметили умение знаменитости поднимать окружающим людям настроение и любую ситуацию перевести в шутку. Возможность с юмором относится к своим недостаткам помогает человеку быть по-настоящему счастливым, констатируют фанаты исполнительницы. Они пожелали ей и ее супругу удачного завершения отпуска.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:06

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