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"С меня хватит": Светлана Немоляева ревновала мужа Лазарева к актрисе Дорониной

Знаменитая отечественная актриса Светлана Немоляева посетила студию программы "Судьба человека". Звезда экранов рассказала Борису Корчевникову о знакомстве с Александром Лазаревым и ревности к актрисе Татьяне Дорониной.

"С меня хватит": Светлана Немоляева ревновала мужа Лазарева к актрисе Дорониной

Светлана Владимировна встретила свою любовь, когда пришла в Театр имени Маяковского на прослушивание, чтобы подыграть знакомому. В тот момент в театре оказался и Лазарев. Знаменитость назвала это событие "рукой судьбы". Артист красиво ухаживал за Немоляевой.
"С меня хватит": Светлана Немоляева ревновала мужа Лазарева к актрисе Дорониной

Актриса очень ревновала избранника к коллеге Дорониной, снимавшейся вместе с ним в работе "Еще раз про любовь". После просмотра этой ленты Светлана Немоляева сказала мужу: "С меня хватит", отметив, что больше не будет смотреть этот фильм. Знаменитости было неприятно смотреть, как возлюбленный обнимает и целует другую. Борис Корчевников привел отрывок из беседы с Татьяной Дорониной. Актриса говорила, что благодарит судьбу за работу с Лазаревым. Она назвала коллегу "идеальным" и любящим мужем, которому постоянно нужна была рядом Светлана Немоляева.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:04

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