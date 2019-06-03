"С меня хватит": Светлана Немоляева ревновала мужа Лазарева к актрисе Дорониной





Светлана Владимировна встретила свою любовь, когда пришла в Театр имени Маяковского на прослушивание, чтобы подыграть знакомому. В тот момент в театре оказался и Лазарев. Знаменитость назвала это событие "рукой судьбы". Артист красиво ухаживал за Немоляевой.Актриса очень ревновала избранника к коллеге Дорониной, снимавшейся вместе с ним в работе "Еще раз про любовь". После просмотра этой ленты Светлана Немоляева сказала мужу: "С меня хватит", отметив, что больше не будет смотреть этот фильм. Знаменитости было неприятно смотреть, как возлюбленный обнимает и целует другую. Борис Корчевников привел отрывок из беседы с Татьяной Дорониной. Актриса говорила, что благодарит судьбу за работу с Лазаревым. Она назвала коллегу "идеальным" и любящим мужем, которому постоянно нужна была рядом Светлана Немоляева.