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В Австралии кенгуру подралась с тираннозавром

Забавный бой кенгуру и игрушечного динозавра произошел в Австралии. Произошедший эпизод сняла одна из свидетельниц.
В Австралии кенгуру подралась с тираннозавром

Драка сумчатого с игрушкой произошла в Алис-Странгс, где располагается заповедник с животными. На видео можно увидеть, как самка кенгуру Фиона с увлечением наносит удары по искусственной фигуре тираннозавра, свисающей с одного из деревьев, используя также борцовские захваты.

Автор ролика заявила позже, что как правило кенгуру начинает спарринговать с самого раннего возраста со своими родичами. Фионе мог понравиться игрушечный доисторический монстр, и она попыталась проверить его на прочность.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:09

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