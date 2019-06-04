В Австралии кенгуру подралась с тираннозавром





Драка сумчатого с игрушкой произошла в Алис-Странгс, где располагается заповедник с животными. На видео можно увидеть, как самка кенгуру Фиона с увлечением наносит удары по искусственной фигуре тираннозавра, свисающей с одного из деревьев, используя также борцовские захваты.Автор ролика заявила позже, что как правило кенгуру начинает спарринговать с самого раннего возраста со своими родичами. Фионе мог понравиться игрушечный доисторический монстр, и она попыталась проверить его на прочность.