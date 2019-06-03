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Влад Соколовский вспомнил о годовщине свадьбы с бывшей женой Ритой Дакотой

Влад Соколовский посвятил пост в Instagram годовщине свадьбы с бывшей женой Ритой Дакотой. Певец отметил, что в этот же день отмечают 29 лет вместе его отец и мать.
Влад Соколовский вспомнил о годовщине свадьбы с бывшей женой Ритой Дакотой

Соколовский поделился с подписчиками постом, вызвавшим очередную бурю негодования у хейтеров. Дату годовщины свадьбы с Дакотой артист назвал непростой, упомянув, как грустит по этому поводу. Однако куда больше позитивных эмоций у исполнителя связаны с праздником родителей, которые счастливо живут в браке почти 30 лет.

Соколовский призвал своих фанатов написать миллион поздравлений для пары, однако получил множество обвинительных сообщений. Критики отметили, что певцу следовало бы не изменять Дакоте, а брать пример с родителей.

"Нашли себе вечного злодея, - ранее писал Соколовский о том, как равнодушен ко мнению хейтеров. - Выпьем за "человеческую" натуру и желание танцевать на костях ради высоких рейтингов".



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:48

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