Влад Соколовский вспомнил о годовщине свадьбы с бывшей женой Ритой Дакотой

"Нашли себе вечного злодея, - ранее писал Соколовский о том, как равнодушен ко мнению хейтеров. - Выпьем за "человеческую" натуру и желание танцевать на костях ради высоких рейтингов".

Соколовский поделился с подписчиками постом, вызвавшим очередную бурю негодования у хейтеров. Дату годовщины свадьбы с Дакотой артист назвал непростой, упомянув, как грустит по этому поводу. Однако куда больше позитивных эмоций у исполнителя связаны с праздником родителей, которые счастливо живут в браке почти 30 лет.Соколовский призвал своих фанатов написать миллион поздравлений для пары, однако получил множество обвинительных сообщений. Критики отметили, что певцу следовало бы не изменять Дакоте, а брать пример с родителей.